«Даже вода в мисках мерзнет»: приюту для бездомных животных срочно нужны одеяла, матрасы и корма

СЕГОДНЯ 08:47 2018-12-09T08:47:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В приюте «Кошкино лукошко» сейчас живут 54 кошки, и все они вынуждены ютиться в одной бытовке. Дому, в котором раньше находились хвостатые постояльцы, уже 80 лет, и он просто рушится на глазах: в одной комнате обломилась балка, и там все просто засыпало.

- Пришлось всех животных перенести в одну бытовку, но там очень холодно. Мы, конечно, стараемся ее утеплять, ставим обогреватели, неравнодушные люди приносят нужные нам вещи, но этого не хватает. В морозы температура в помещении у животных опускается до плюс трех градусов, у них даже вода в мисках замерзает, - рассказывает руководитель приюта Алена Мезенцева. - Поэтоиу нам нужны ковры, одеяла, полотенца, подушки - все, чем можно утеплить помещения.

Есть и еще один важный момент:

- В морозы животные съедают в два раза больше корма, и он нам сейчас тоже очень нужен, - говорит Алена.

Все, кто готов помочь, могут связаться с Аленой по тел. 8-953-861-28-82.