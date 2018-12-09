2018-12-09T07:59:33+03:00
Общество

Ищут две недели: в Новосибирской области пропал мужчина с поврежденной рукой

На левой кисти у нет фаланга пальца
Татьяна СОЛОВОВА
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Мужчина пропал 25 ноября. Фото: https://vk.com/nsknahodkaМужчина пропал 25 ноября. Фото: https://vk.com/nsknahodka
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Уже две недели, с 25 ноября, родные и волонтеры ищут пропавшего 39-летнего Александра Горбачева.

- 25 ноября около 22:00 мужчина последний раз выходил на связь: тогда он находился в селе Толмачёво Новосибирской области, - сообщается в группе «Бюро находок Новосибирска». - С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины такие: рост около 170 см, среднего телосложения, короткие тёмно-русые волосы, голубые глаза.

- Есть у мужчины и особые приметы: на лбу у него шрам, а на левой кисти нет фаланги на большом пальце, - продолжают в в группе «Бюро находок Новосибирска».

Одет мужчина был, скорее всего, в чёрную шапку, чёрную кожаную куртку, тёмно-синие джинсы, чёрные зимние кроссовки.

ВСех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58.

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