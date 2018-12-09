Ищут две недели: в Новосибирской области пропал мужчина с поврежденной рукой
Уже две недели, с 25 ноября, родные и волонтеры ищут пропавшего 39-летнего Александра Горбачева.
- 25 ноября около 22:00 мужчина последний раз выходил на связь: тогда он находился в селе Толмачёво Новосибирской области, - сообщается в группе «Бюро находок Новосибирска». - С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы мужчины такие: рост около 170 см, среднего телосложения, короткие тёмно-русые волосы, голубые глаза.
- Есть у мужчины и особые приметы: на лбу у него шрам, а на левой кисти нет фаланги на большом пальце, - продолжают в в группе «Бюро находок Новосибирска».
Одет мужчина был, скорее всего, в чёрную шапку, чёрную кожаную куртку, тёмно-синие джинсы, чёрные зимние кроссовки.
ВСех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58.