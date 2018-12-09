2018-12-09T06:36:04+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 9 декабря будет - 16 градусов

Синоптики обещают облачное небо, но без снегопадов
Татьяна СОЛОВОВА
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В воскресенье будет довольно тепло, и смело можно отправляться на прогулки.В воскресенье будет довольно тепло, и смело можно отправляться на прогулки.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В воскреснье, 9 декабря, новосибирцев ждет относительно теплый зимний день, при этом снегопадов, по прогнозам метеорологов, не будет.

- Днем в области будет минус 12 - минус 17 градусов (непосредственно в Новосибирске - минус 14 - минус 16 градусов), ночью похолодает до минус 18 - минус 23 градусов (в Новосибирске столбик термометра опустится до минус 20 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидается ветер с порывами до 7 метров в секунду, на дорогах будет гололедица.

На «Яндексе» прогноз немного теплее: днем, по данным портала, в Новосибирске будет минус 12 градусов, а в ночь на понедельник похолодает до минус 17 градусов. А «Гисметео» и вовсе обещает Новосибирску днем в воскресенье вполне комфортные для прогулок минус 8 градусов. Ночью же, по прогнозу сайта, похолодает до минус 15 градусов.

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