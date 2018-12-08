2018-12-08T16:17:47+03:00
Спорт

«Обидным образом уступаем»: «Сибирь» проиграла «Трактору»

Счет составил 1:2 в пользу гостей
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сибиряки остались недовольны решением судей. Фото: ХК "Сибирь"Сибиряки остались недовольны решением судей. Фото: ХК "Сибирь"
Изменить размер текста:

Сегодня хоккеисты «Сибири» не смогли порадовать итогами матча болельщиков. Команда проиграла челябинскому «Трактору» в овертайме. В итоге счет составил 1:2 в пользу гостей.

— Обидным образом уступаем в овертайме, — подвели итоги игры в официальной группе ХК «Сибирь».

Болельщики поддержали это высказывание и отметили высокий уровень игры новосибирской команды.

— Не то слово, как обидно, — написала пользователь Аннушка.

— А игра-то была отличная! Жаль, что все испортили, — сетует Анжелла.

Остались сибиряки недовольны действиями судей:

— Привет судьям... Отобрали победу у Сибири, — уверен подписчик Алексей.

— Шайба коснулась заградительной сетки за несколько мгновений до взятия ворот, гола нет. Что за бред? — также возмущается подписчик Макс.

Отметим, что сегодня на трибунам ЛДС был настоящий аншлаг. Все билеты на матч были распроданы до начала игры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть на «встречке»: под Новосибирском водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с грузовиком
Блогеры решили «накурить» Жигули и «напоить» водкой BMW
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города