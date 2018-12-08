«Обидным образом уступаем»: «Сибирь» проиграла «Трактору»
Сегодня хоккеисты «Сибири» не смогли порадовать итогами матча болельщиков. Команда проиграла челябинскому «Трактору» в овертайме. В итоге счет составил 1:2 в пользу гостей.
— Обидным образом уступаем в овертайме, — подвели итоги игры в официальной группе ХК «Сибирь».
Болельщики поддержали это высказывание и отметили высокий уровень игры новосибирской команды.
— Не то слово, как обидно, — написала пользователь Аннушка.
— А игра-то была отличная! Жаль, что все испортили, — сетует Анжелла.
Остались сибиряки недовольны действиями судей:
— Привет судьям... Отобрали победу у Сибири, — уверен подписчик Алексей.
— Шайба коснулась заградительной сетки за несколько мгновений до взятия ворот, гола нет. Что за бред? — также возмущается подписчик Макс.
Отметим, что сегодня на трибунам ЛДС был настоящий аншлаг. Все билеты на матч были распроданы до начала игры.