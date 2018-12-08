2018-12-08T16:17:47+03:00
Спорт

«Обидным образом уступаем»: «Сибирь» проиграла «Трактору»

Счет составил 1:2 в пользу гостей
Александра БРУНЯ
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Сибиряки остались недовольны решением судей. Фото: ХК "Сибирь"Сибиряки остались недовольны решением судей. Фото: ХК "Сибирь"
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Сегодня хоккеисты «Сибири» не смогли порадовать итогами матча болельщиков. Команда проиграла челябинскому «Трактору» в овертайме. В итоге счет составил 1:2 в пользу гостей.

— Обидным образом уступаем в овертайме, — подвели итоги игры в официальной группе ХК «Сибирь».

Болельщики поддержали это высказывание и отметили высокий уровень игры новосибирской команды.

— Не то слово, как обидно, — написала пользователь Аннушка.

— А игра-то была отличная! Жаль, что все испортили, — сетует Анжелла.

Остались сибиряки недовольны действиями судей:

— Привет судьям... Отобрали победу у Сибири, — уверен подписчик Алексей.

— Шайба коснулась заградительной сетки за несколько мгновений до взятия ворот, гола нет. Что за бред? — также возмущается подписчик Макс.

Отметим, что сегодня на трибунам ЛДС был настоящий аншлаг. Все билеты на матч были распроданы до начала игры.

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