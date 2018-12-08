2018-12-08T15:30:39+03:00
Спорт

Болельщики в бешенстве: хоккейной «Сибири» сперва засчитали шайбу, а потом отменили

Команда из Новосибирска борется за выход в плей-офф. Во время игры с «Трактором» произошла нестандартная ситуация
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Фото: ХК "Сибирь" Новосибирск\https://vk.com/sibir_hcФото: ХК "Сибирь" Новосибирск\https://vk.com/sibir_hc
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Болельщики хоккейной «Сибири» возмущены: судья не засчитал гол, забитый в ворота «Трактора».

Досадная ситуация произошла в первом периоде. Команда из Челябинска уже лидировал: она успела забить первый гол. К восторгу болельщиков новосибирцы сравняли счет, тоже загнав шайбу в ворота соперников.

Фанаты уже радовались – счет «1:1», шансы на успех не плохие. Но… судья не засчитал гол.

«Шайба коснулась заградительной сетки за несколько мгновений до взятия ворот, гола нет», - написано на сайте хоккейной «Сибири». По мнению судьи, был офсайд. Болельщики негодуют.

«Судью на мыло, офсайда не было», «Судьи - за Трактор, понятно», «Тут все куплено», «Ну, просто задача не пустить в плей-офф», «Трактор не может, судья поможет» - такие комментарии появляются в интернете. Есть много и нецензурных отзывов.

Основная претензия к судье, что он не зафиксировал офсайд сразу, если шайба, действительно, покинула зону».

Впрочем, есть и другие мнения. «Че вы на судью-то сваливаете? Научитесь играть для начала», - написал один из зрителей.

Напомним, что новосибирская команда, как и челябинская, борется за выход в плей-офф. Положение у «Сибири» пока не очень оптимистичное.

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