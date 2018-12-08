2018-12-08T13:00:02+03:00
Происшествия

«Сейчас закроют лет на семь»: женщина украла две пары варежек в торговом центре

Подозреваемую задержали и возбудили уголовное дело за «Грабеж»
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Самое строгое наказание, которое грозит женщине — четыре года тюрьмы. Фото: Архив КПСамое строгое наказание, которое грозит женщине — четыре года тюрьмы. Фото: Архив КПФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Бердске женщина решила украсть варежки в одном из торговых центров.

— Одни варежки надела на руки, вторые спрятала за пазуху. Затем она опрокинула стойку с товаром и сбежала, — рассказали о происшествии в ГУ МВД по Новосибирской области.

Правоохранители подозреваемую за «Мелкое хулиганство» задержали — 43-летнюю жительницу Бердска, которая ранее не была замечена в чем-то противоправном.

Также сейчас возбуждено уголовное дело за «Грабеж». Самое строгое наказание, которое грозит женщине — четыре года тюрьмы.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на новость об этом преступлении.

— Довели народ! Варежки уже воруют, — возмущается подписчик Сергей.

— Скоро в этой стране нельзя будет покашлять. Увидишь себя в новостях, — предположил пользователь Денис.

Мороз на улице. Можно было бы и понять, простить, а если так рассудить, возможно, это болезнь — клептомания. Может ей эти варежки даже и не нужны. Сам факт адреналина, — предположила подписчица Анастасия.

— Сейчас ее закроют лет на семь, и скажут, что варежки были золотые, — добавил пользователь Нурали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сова размером с дрозда: в городские парки прилетели гости из леса
В Линево водитель сбил 4-летнюю девочку и попытался скрыться
Необычный экспонат: в новосибирском музее выставят автограф певицы Линды
«Горе-критикам сообщаю»: бизнесмен рассказал о банкете с Леонидом Агутиным на сцене НОВАТа
«Птицы замерзают на лету»: Владимир Жириновский рассказал Соловьеву о 95-градусных морозах в Сибири
Кофе или жизнь: мужчина ограбил магазин ради 13 банок бодрящего напитка
Уехал на Тойоте: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину с рыжей бородой
Погода в Новосибирске на день: 8 декабря будет минус 15 градусов
Хвостатая выставка: в центре Новосибирска будут раздавать бездомных животных
В Новосибирске наградили победителей конкурса «Объективная Сибирь»
Новогодний гламур: у новосибирского театра появилась аллея с розовыми елками
Дедушка-Клайд: влюбленные пенсионеры инсценировали свое ограбление, забрав с заправки полмиллиона рублей
По собственному желанию: министр промышленности Новосибирской области подал в отставку
Отморозили и руки и ноги: в Новосибирской области от холода пострадали 16 человек