«Сейчас закроют лет на семь»: женщина украла две пары варежек в торговом центре

СЕГОДНЯ 13:00 2018-12-08T13:00:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бердске женщина решила украсть варежки в одном из торговых центров.

— Одни варежки надела на руки, вторые спрятала за пазуху. Затем она опрокинула стойку с товаром и сбежала, — рассказали о происшествии в ГУ МВД по Новосибирской области.

Правоохранители подозреваемую за «Мелкое хулиганство» задержали — 43-летнюю жительницу Бердска, которая ранее не была замечена в чем-то противоправном.

Также сейчас возбуждено уголовное дело за «Грабеж». Самое строгое наказание, которое грозит женщине — четыре года тюрьмы.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на новость об этом преступлении.

— Довели народ! Варежки уже воруют, — возмущается подписчик Сергей.

— Скоро в этой стране нельзя будет покашлять. Увидишь себя в новостях, — предположил пользователь Денис.

— Мороз на улице. Можно было бы и понять, простить, а если так рассудить, возможно, это болезнь — клептомания. Может ей эти варежки даже и не нужны. Сам факт адреналина, — предположила подписчица Анастасия.

— Сейчас ее закроют лет на семь, и скажут, что варежки были золотые, — добавил пользователь Нурали.