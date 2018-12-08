2018-12-08T13:00:02+03:00
Происшествия

«Сейчас закроют лет на семь»: женщина украла две пары варежек в торговом центре

Подозреваемую задержали и возбудили уголовное дело за «Грабеж»
Александра БРУНЯ
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Самое строгое наказание, которое грозит женщине — четыре года тюрьмы. Фото: Архив КПСамое строгое наказание, которое грозит женщине — четыре года тюрьмы. Фото: Архив КПФото: Олег ЗОЛОТО
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В Бердске женщина решила украсть варежки в одном из торговых центров.

— Одни варежки надела на руки, вторые спрятала за пазуху. Затем она опрокинула стойку с товаром и сбежала, — рассказали о происшествии в ГУ МВД по Новосибирской области.

Правоохранители подозреваемую за «Мелкое хулиганство» задержали — 43-летнюю жительницу Бердска, которая ранее не была замечена в чем-то противоправном.

Также сейчас возбуждено уголовное дело за «Грабеж». Самое строгое наказание, которое грозит женщине — четыре года тюрьмы.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на новость об этом преступлении.

— Довели народ! Варежки уже воруют, — возмущается подписчик Сергей.

— Скоро в этой стране нельзя будет покашлять. Увидишь себя в новостях, — предположил пользователь Денис.

Мороз на улице. Можно было бы и понять, простить, а если так рассудить, возможно, это болезнь — клептомания. Может ей эти варежки даже и не нужны. Сам факт адреналина, — предположила подписчица Анастасия.

— Сейчас ее закроют лет на семь, и скажут, что варежки были золотые, — добавил пользователь Нурали.

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