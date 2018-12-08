«Сейчас закроют лет на семь»: женщина украла две пары варежек в торговом центре
В Бердске женщина решила украсть варежки в одном из торговых центров.
— Одни варежки надела на руки, вторые спрятала за пазуху. Затем она опрокинула стойку с товаром и сбежала, — рассказали о происшествии в ГУ МВД по Новосибирской области.
Правоохранители подозреваемую за «Мелкое хулиганство» задержали — 43-летнюю жительницу Бердска, которая ранее не была замечена в чем-то противоправном.
Также сейчас возбуждено уголовное дело за «Грабеж». Самое строгое наказание, которое грозит женщине — четыре года тюрьмы.
Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на новость об этом преступлении.
— Довели народ! Варежки уже воруют, — возмущается подписчик Сергей.
— Скоро в этой стране нельзя будет покашлять. Увидишь себя в новостях, — предположил пользователь Денис.
— Мороз на улице. Можно было бы и понять, простить, а если так рассудить, возможно, это болезнь — клептомания. Может ей эти варежки даже и не нужны. Сам факт адреналина, — предположила подписчица Анастасия.
— Сейчас ее закроют лет на семь, и скажут, что варежки были золотые, — добавил пользователь Нурали.