2018-12-08T13:15:20+03:00
Происшествия

В Линево водитель сбил 4-летнюю девочку и попытался скрыться

Ребенок переходил с матерью дорогу по пешеходному переходу [видео]
Александра БРУНЯ
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48-летний водитель попытался скрыться с места ДТП, но его задержали сотрудники полиции во дворе соседнего дома.48-летний водитель попытался скрыться с места ДТП, но его задержали сотрудники полиции во дворе соседнего дома.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Инцидент на дороге произошел в поселке Линево в Новосибирской области в пятницу около шести часов вечера, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Четырехлетняя девочка переходила вместе с мамой дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал «Пежо».

— 48-летний водитель попытался скрыться с места ДТП, но его задержали сотрудники полиции во дворе соседнего дома, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ребенка с различными травмами «скорая помощь» доставила в больницу, а на водителя полицейские составили два административных протокола.

Отметим, что мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на опьянение. На данный момент он задержан, а правоохранители проводят доследственную проверку.

В соцсетях появилось видео аварии. На нем видно, что мама шла с тремя детьми, но не держала попавшую под колеса девочку за руку.

Водитель сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе.Видео: Константин Шаймарданов

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