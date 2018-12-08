В Линево водитель сбил 4-летнюю девочку и попытался скрыться
Инцидент на дороге произошел в поселке Линево в Новосибирской области в пятницу около шести часов вечера, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Четырехлетняя девочка переходила вместе с мамой дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал «Пежо».
— 48-летний водитель попытался скрыться с места ДТП, но его задержали сотрудники полиции во дворе соседнего дома, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Ребенка с различными травмами «скорая помощь» доставила в больницу, а на водителя полицейские составили два административных протокола.
Отметим, что мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на опьянение. На данный момент он задержан, а правоохранители проводят доследственную проверку.
В соцсетях появилось видео аварии. На нем видно, что мама шла с тремя детьми, но не держала попавшую под колеса девочку за руку.
Водитель сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе.Видео: Константин Шаймарданов