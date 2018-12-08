Необычный экспонат: в новосибирском музее выставят автограф певицы Линды
В Новосибирском музее выставят автограф Линды. Знаменитой исполнительницы, которая ворвалась на телеэкраны еще четверть века назад.
В городе работает необычный музей – Музей сувенирных магнитов. Его создатели говорят, что в России он такой – один. Отдельная экспозиция – магниты с изображением знаменитостей и их автографами.
- У нас представлены магниты из разных стран. А экспозицию магнитов, подписанных знаменитостями, мы начали собирать в 2018 году. Не каждая звезда соглашается поддержать нас своим участием. Линда поддержала, - рассказала Радио «Комсомольская правда» совладелец музея Анна Кривощекова.
На самом деле Линда подписала даже несколько магнитов.Фото: Даба ДАБАЕВ
На самом деле Линда подписала даже несколько магнитов. Их, как и другие магниты со звездами, выставят в музее после новогодних праздников.
Интервью с Линдой слушайте в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» 11 декабря в 18.05 по местному времени (14.05 мск). Волна 98,3 FM в Новосибирске, онлайн - www.nsk.kp.ru/radio в любой точке мира.