«Птицы замерзают на лету»: Владимир Жириновский рассказал Соловьеву о 95-градусных морозах в Сибири
В прямом эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» участники обсудили аномальные температуры в стране. Коснулся разговор и Искитима:
— Сегодня в России, за Уралом везде минус 45 и где-то показали город, где уже написано минус 95, — заявил Владимир Жириновский.
— Это какие-то новые рекорды, — усомнился в экстремальной температуре ведущий Владимир Соловьев.
Несмотря на возражения, политик настаивал на своем:
— Реально, какой-то город в Сибири. Птицы замерзают на лету! — поразил собеседников Владимир Жириновский.
Речь, скорее всего, шла об Искитиме. В городе сломалось табло, показывающее температуру, и забавное фото с минус 95 градусами облетело весь интернет. При этом политику на глаза попался показатель уже после «потепления». Изначально табло показывало минус 99 градусов.
Жириновский назвал город под Новосибирском "островами" и "крайним севером".Видео: Россия-1\Вечер с Владимиром Соловьевым
Отметим, что самая низкая температура на земле была зафиксирована в Антарктиде в 1983 году и составила минус 89,2 градуса.