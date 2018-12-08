2018-12-08T10:46:34+03:00
Общество

«Птицы замерзают на лету»: Владимир Жириновский рассказал Соловьеву о 95-градусных морозах в Сибири

Политик с уверенностью говорил, что такие температуры возможны
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Забавное фото с минус 95 градусами облетело весь интернет и, видимо, попалось на глаза и политику. Фото: Инцидент Новосибирск, Владимир ВЕЛЕНГУРИНЗабавное фото с минус 95 градусами облетело весь интернет и, видимо, попалось на глаза и политику. Фото: Инцидент Новосибирск, Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В прямом эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» участники обсудили аномальные температуры в стране. Коснулся разговор и Искитима:

— Сегодня в России, за Уралом везде минус 45 и где-то показали город, где уже написано минус 95, — заявил Владимир Жириновский.

— Это какие-то новые рекорды, — усомнился в экстремальной температуре ведущий Владимир Соловьев.

Несмотря на возражения, политик настаивал на своем:

— Реально, какой-то город в Сибири. Птицы замерзают на лету! — поразил собеседников Владимир Жириновский.

Речь, скорее всего, шла об Искитиме. В городе сломалось табло, показывающее температуру, и забавное фото с минус 95 градусами облетело весь интернет. При этом политику на глаза попался показатель уже после «потепления». Изначально табло показывало минус 99 градусов.

Жириновский назвал город под Новосибирском "островами" и "крайним севером".Видео: Россия-1\Вечер с Владимиром Соловьевым

Отметим, что самая низкая температура на земле была зафиксирована в Антарктиде в 1983 году и составила минус 89,2 градуса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24