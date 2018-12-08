«Птицы замерзают на лету»: Владимир Жириновский рассказал Соловьеву о 95-градусных морозах в Сибири

8 Дек. 10:08 2018-12-08T10:46:34+03:00

Забавное фото с минус 95 градусами облетело весь интернет и, видимо, попалось на глаза и политику. Фото: Инцидент Новосибирск, Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Политик с уверенностью говорил, что такие температуры возможны

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В прямом эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» участники обсудили аномальные температуры в стране. Коснулся разговор и Искитима:

— Сегодня в России, за Уралом везде минус 45 и где-то показали город, где уже написано минус 95, — заявил Владимир Жириновский.

— Это какие-то новые рекорды, — усомнился в экстремальной температуре ведущий Владимир Соловьев.

Несмотря на возражения, политик настаивал на своем:

— Реально, какой-то город в Сибири. Птицы замерзают на лету! — поразил собеседников Владимир Жириновский.

Речь, скорее всего, шла об Искитиме. В городе сломалось табло, показывающее температуру, и забавное фото с минус 95 градусами облетело весь интернет. При этом политику на глаза попался показатель уже после «потепления». Изначально табло показывало минус 99 градусов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/681339" frameborder="0"></iframe> Жириновский назвал город под Новосибирском "островами" и "крайним севером".Видео: Россия-1\Вечер с Владимиром Соловьевым

Отметим, что самая низкая температура на земле была зафиксирована в Антарктиде в 1983 году и составила минус 89,2 градуса.