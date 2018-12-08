Кофе или жизнь: мужчина ограбил магазин ради 13 банок бодрящего напитка

СЕГОДНЯ 09:14 2018-12-08T09:14:40+03:00

Рецидивист может оказаться за решеткой максимум на восемь лет и получить большой штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Инцидент произошел в продуктовом магазине на улице Большевистской еще 12 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Мужчина 38 лет ворвался в помещение и, угрожая ножом, отобрал у продавца тринадцать банок кофе.

— Установлен и задержан подозреваемый: житель города Обь, который уже был ранее судим за кражу и грабеж, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейским пока не удалось найти украденный кофе, но так как прошло уже почти два месяца неизвестно возможно ли его уже найти. Но подозреваемого сотрудники поместили под стражу, а также возбудили уголовное дело против него по статье «Разбой». Рецидивист после завершения расследования и суда может оказаться за решеткой максимум на восемь лет и получить большой штраф.

Сейчас правоохранители проводят дальнейшее расследование и ищут украденный кофе.