2018-12-08T06:58:24+03:00
Общество

Уехал на Тойоте: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину с рыжей бородой

Александр Чусовков ушел из дома 5 декабря
Александра БРУНЯ
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У мужчины есть особые приметы. Он носит рыжую бороду, а на спине и руках у него татуировки. Фото: соцсетиУ мужчины есть особые приметы. Он носит рыжую бороду, а на спине и руках у него татуировки. Фото: соцсети
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Волонтеры поискового отряда «Маяк» сообщили, что в Новосибирске пропал молодой мужчина. Александр Сергеевич Чусовков пятого декабря ушел около семи часов вечера из дома в наукограде Кольцово по улице Рассветная. Он сел в свой автомобиль Toyota Funcargo с номером с344хх54rus и уехал. С тех пор о его местонахождении родственникам ничего не известно.

— Александр высокий мужчина ростом в 180 сантиметров, среднего телосложения с короткой стрижкой и русыми волосами, серо-голубыми глазами, — описывают Александра в поисковом отряде «Маяк».

У мужчины есть особые приметы. Он носит рыжую бороду, а на спине и руках у него татуировки. Александр был одет в синий пуховик, сине-зеленую вязаную шапку, темно-синие болоньевые штаны и черные кроссовки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о месте нахождения мужчины, то волонтеры просят сообщить им данные по телефонам: 112 или 8-951-393-09-11.

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