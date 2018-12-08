2018-12-08T06:58:24+03:00
Общество

Уехал на Тойоте: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину с рыжей бородой

Александр Чусовков ушел из дома 5 декабря
Александра БРУНЯ
Поделиться:
У мужчины есть особые приметы. Он носит рыжую бороду, а на спине и руках у него татуировки. Фото: соцсетиУ мужчины есть особые приметы. Он носит рыжую бороду, а на спине и руках у него татуировки. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Маяк» сообщили, что в Новосибирске пропал молодой мужчина. Александр Сергеевич Чусовков пятого декабря ушел около семи часов вечера из дома в наукограде Кольцово по улице Рассветная. Он сел в свой автомобиль Toyota Funcargo с номером с344хх54rus и уехал. С тех пор о его местонахождении родственникам ничего не известно.

— Александр высокий мужчина ростом в 180 сантиметров, среднего телосложения с короткой стрижкой и русыми волосами, серо-голубыми глазами, — описывают Александра в поисковом отряде «Маяк».

У мужчины есть особые приметы. Он носит рыжую бороду, а на спине и руках у него татуировки. Александр был одет в синий пуховик, сине-зеленую вязаную шапку, темно-синие болоньевые штаны и черные кроссовки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о месте нахождения мужчины, то волонтеры просят сообщить им данные по телефонам: 112 или 8-951-393-09-11.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Новосибирске на день: 8 декабря будет минус 15 градусов
Хвостатая выставка: в центре Новосибирска будут раздавать бездомных животных
В Новосибирске наградили победителей конкурса «Объективная Сибирь»
Новогодний гламур: у новосибирского театра появилась аллея с розовыми елками
Дедушка-Клайд: влюбленные пенсионеры инсценировали свое ограбление, забрав с заправки полмиллиона рублей
По собственному желанию: министр промышленности Новосибирской области подал в отставку
Отморозили и руки и ноги: в Новосибирской области от холода пострадали 16 человек
Детская поликлиника и школа: Микрорайон в Бердске остался без отопления в 30-градусный мороз
Удача за репост: мэр Локоть сводит двух счастливчиков на хоккей
«Продавец времени»: новосибирские приставы арестовали более двух тысяч настенных и наручных часов у должника
Это идеально: девушка в коротких шортах показала танец, завораживающий мужчин
100-летний юбилей: Александр Карелин откроет в Москве памятник легендарному тренеру Тарасову
Награда за воспитание: Травников выдал многодетным отцам-одиночкам по 30 тысяч рублей
Не разъехались на повороте: четыре пассажира маршрутки травмированы в ДТП с грузовой «Газелью»
Дыры в полу, крысы и тараканы: сироте с двумя детьми дали сгнившую квартиру, в которой невозможно жить
Пришел в школу с ножом: на фото угрожавшего убить себя в московской школе подростка оказался новосибирец
«Мою любовь к тебе не измерить»: группа «Город 312» снялась в фильме сибирячки про потерю памяти
Погода на день в Новосибирске: 7 декабря 30-градусные морозы отступят
В новосибирском кинотеатре наградят победителей конкурса «Объективная Сибирь»
«Ты когда шорты сменишь?»: сибирячка снова дразнит публику откровенным танцем
«Пьяное быдло»: дебоширы сорвали вылет самолета из Новосибирска
«Что вы мне принесли? Я это жрать не буду»: мажорка кинула в официантку тарелку горячего супа
«Ноги от ушей»: сибирячка показала, как красиво танцевать на каблуках
Вышла из школы и пропала: в Новосибирске ищут 15-летнюю девочку в красной куртке
Опасность для самолетов: прокуратура требует убрать мусорную свалку с птицами рядом с Толмачево
«Плохо переносят зиму»: «Скорые» стали чаще выезжать к новосибирцам
Одну устранили — случилась другая: под Новосибирском в мороз без отопления остались жилые дома и вокзал