2018-12-07T19:53:26+03:00
Общество

В Новосибирске наградили победителей конкурса «Объективная Сибирь»

Их видео показали на большом экране
Татьяна СОЛОВОВА
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Участники представили на конкурс 96 работ, и из них жюри выбирало лучшие. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.Участники представили на конкурс 96 работ, и из них жюри выбирало лучшие. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.
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В пятницу, 7 декабря, в кинотеатре «Победа» чествовали победителей конкурса любительских виделматериалов «Объективная Сибирь». Жюри назвало имена лучших сразу по четырем номинациям: «Очерк», «Репортаж», «Музыкальный клип» и «Игровой фильм» и «Видео от блогеров».

- Последняя номинация не оказалась популярной, и конкурсная комиссия решила вручить приз зрительских симпатий по итогам голосования в соцсети, - пояснил Максим Безбородов, сотрудник Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

Главным подарком для победителей конкурса стало то, что их работы показали на большом экране. А еще все участники церемонии награждения смогли посмотреть документальный фильм «Чемоданчик» московской студии «Река Лена». А в конце программы все участники конкурса смогли пообщаться с членами жюри и спросить совета, как снимать свои материалы еще лучше.

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