2018-12-07T16:12:26+03:00
Общество

Новогодний гламур: у новосибирского театра появилась аллея с розовыми елками

Деревья обработали специальным раствором против вандалов
Татьяна СОЛОВОВА
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Розовые елки повеселили новосибирцев.Розовые елки повеселили новосибирцев.Фото: Даба ДАБАЕВ
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В пятницу, 7 декабря, забавную картину наблюдали новосибирцы, которые оказались у театра «Глобус»: там появилась целая аллея... розовых елей. Не переживайте, все с деревьями в порядке: их обработали антивандальным раствором.

- Его состав сертифицирован и абсолютно безвреден для людей, животных и окружающей среды. Через два месяца следы от него полностью исчезают, - объясняют в мэрии Новосибирска. - Но в теплом помещении вещество начинает издавать резкий неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель.

К слову, таким раствор сотрудники «Горзеленхоза» обработают деревья во всех скверах и парках, а также в городских лесопарковых зонах. Так что вандалам не будет никакой выгоды, если они решат их срубить: вряд ли кому-то захочется встречать праздник с неприятным амбре по всей квартире.

Деревья обработали специальным раствором. Фото: Даба ДАБАЕВ

Деревья обработали специальным раствором.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

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