2018-12-07T15:40:35+03:00
Происшествия

Дедушка-Клайд: влюбленные пенсионеры инсценировали свое ограбление, забрав с заправки полмиллиона рублей

Суд признал пожилых супругов виновными, но отправлять в тюрьму не стал: все-таки возраст и раскаяние...
Виктория МИНАЕВА
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Пенсионеры инсценировали ограбление, но не выдержали допроса в полиции...Пенсионеры инсценировали ограбление, но не выдержали допроса в полиции...Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Бердский городской суд пожалел необычных преступников: 74-летний Андрей Черных и его 72-летняя супруга Антонина получили условные сроки за инсценировку ограбления. Глава семейства долгие годы неофициально работал на фирму «Хорос», которая и стала потерпевшей в деле.

— Он выполнял инкассацию денежных средств с автозаправочных станций фирмы, расположенных в Бердске и Новосибирске, — сообщает прокуратура Новосибирской области. — Инкассируемые деньги Черных перевозил на автомобиле своей жены.

В сентябре этого года все было, как обычно: Черных забрал деньги, сел в машину, но на заднем сидении его уже поджидала боевая подруга — жена Тоня.

— Машина поехала по городу, во время первой же остановки на переходе Антонина распылила по салону из баллончика слезоточивый газ и инсценировала нападение на мужа, после чего похитила деньги, — описывают в прокуратуре.

Черных разыграл спектакль перед полицией, написал заявление, что стал жертвой неизвестных грабителей. В сумке лежали почти 600 тысяч рублей. Но во время допросов «поплыл», раскололся и в итоге пришел с явкой с повинной. Украденные 600 тысяч рублей фирме вернули.

— Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке. Суд приговорил Андрея Черных к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год). Антонине Черных назначено наказание сроком на 1 год 4 месяца условно с испытательным сроком в 1 год, — подвели итог в прокуратуре.

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