2018-12-07T14:17:45+03:00
Политика

По собственному желанию: министр промышленности Новосибирской области подал в отставку

Где он продолжит работа, пока неизвестно
Татьяна СОЛОВОВА
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В пятницу, 7 декабря, стало известно, что свое кресло покинул Николай Симонов, министр промышленности, тогровли и развития промышленности Новосибирской области, ушел в отставку. Эту информацию корреспондентам «Комсомольской правды» подтвердили в правительстве Новосибирской области.

- Да, действительно, Николай Николаевич написал заявление по собственному желанию, - подтвердили в пресс-службе правительства Новосибирской области. - В какой именно сфере он продолжит трудиться дальше, пока неизвестно.

СПРАВКА «КП»

Николай Николаевич Симонов родился 9 мая 1959 года в поселке Комсомольский Мамонтовского района Алтайского края.В 1985 году закончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер путей сообщения - строитель. Должность министра промышленности, тогровли и развития промышленности Новосибирской области занимал с 2014 года.

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