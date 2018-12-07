2018-12-07T13:38:02+03:00
Здоровье

Отморозили и руки и ноги: в Новосибирской области от холода пострадали 16 человек

Всех жителей с обморожением госпитализировали в больницы
Александра БРУНЯ
Поделиться:
В основном сибиряки отмораживали себе руки и ноги.В основном сибиряки отмораживали себе руки и ноги.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Настоящий сибирский мороз сказался на здоровье некоторых сибиряков. Несколько человек получили в нашем регионе за последнее время даже обморожения:

— С самого начала морозов за последние три дня, с третьего по пятое декабря, в Новосибирской области в целом зафиксировали шесть переохлаждений и шестнадцать обморожений, — рассказали «КП»-Новосибирск» в Министерстве здравоохранения региона. — Если говорить отдельно, то в Новосибирске за этот период врачи зафиксировали одно переохлаждение и девять обморожений, в области пять переохлаждений и семь обморожений.

В ведомстве отметили, что всех жителей с обморожением врачи госпитализировали, и они получают помощь в больницах, а пациентов с переохлаждением специалисты осмотрели в травмпуктах. В основном сибиряки отмораживали себе руки и ноги. Врачи призывают жителей быть аккуратнее и одеваться теплее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть на «встречке»: под Новосибирском водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с грузовиком
Блогеры решили «накурить» Жигули и «напоить» водкой BMW
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города