Отморозили и руки и ноги: в Новосибирской области от холода пострадали 16 человек

7 Дек. 13:38 2018-12-07T13:38:02+03:00

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Настоящий сибирский мороз сказался на здоровье некоторых сибиряков. Несколько человек получили в нашем регионе за последнее время даже обморожения:

— С самого начала морозов за последние три дня, с третьего по пятое декабря, в Новосибирской области в целом зафиксировали шесть переохлаждений и шестнадцать обморожений, — рассказали «КП»-Новосибирск» в Министерстве здравоохранения региона. — Если говорить отдельно, то в Новосибирске за этот период врачи зафиксировали одно переохлаждение и девять обморожений, в области пять переохлаждений и семь обморожений.

В ведомстве отметили, что всех жителей с обморожением врачи госпитализировали, и они получают помощь в больницах, а пациентов с переохлаждением специалисты осмотрели в травмпуктах. В основном сибиряки отмораживали себе руки и ноги. Врачи призывают жителей быть аккуратнее и одеваться теплее.