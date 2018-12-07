2018-12-07T12:26:48+03:00
Общество

Детская поликлиника и школа: Микрорайон в Бердске остался без отопления в 30-градусный мороз

Коммунальная авария случилась в четверг и была устранена только сегодня ночью
Надежда ЯРКОВА
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Без тепла остались детская поликлиника и школа.Без тепла остались детская поликлиника и школа.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Без тепла в Бердске Новосибирской области остались жители улицы Микрорайон, также под отключение попали детская поликлиника и школа.

Авария произошла во второй половине дня в четверг, 6 декабря на котельной «Новая» в Бердске, и оперативно устранена в 0:15 часов сегодня, 7 декабря.

— По оперативной информации, дефект на магистральной теплотрассе в Бердске был зафиксирован 6 декабря в районе домов по улице Микрорайон 27-28. Из-за случившегося произошло отключение потребителей ЦТП-3А, от которой запитаны 11 домов. В момент аварии без тепла остались дома по улице Микрорайон, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 41, 42, а также детская поликлиника и школа №12, — рассказали в пресс-службе правительства НСО.

Аварийная ситуация тут же была взята на оперативный контроль, были проведены все необходимые действия. Аварию удалось устранить в 0:15 7 декабря. Подача тепла в дома была оперативно восстановлена, — добавил заместитель Губернатора Сергей Семка.

Напомним, также две серьезные коммунальные аварии произошли в соседнем с Бердском Искитиме. 5 декабря из-за аварии под отключение попали 37 объектов, среди них две школы, техникум и три детских сада. К 4 часам утра 6 декабря аварию удалось ликвидировать, однако следом произошел второй порыв, уже в другом месте. Без тепла остались музыкальная школа, техникум, три многоквартирных и три частных дома, вокзал и баня.

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