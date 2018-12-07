2018-12-07T12:25:23+03:00
Общество

Удача за репост: мэр Локоть сводит двух счастливчиков на хоккей

Победитель отправится с мэром завтра на игру «Сибири» с челябинским «Трактором»
Надежда ЯРКОВА
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Мэр решил подарить новосибирцам два билета на хоккей. Фото: vk.com/a_lokot.Мэр решил подарить новосибирцам два билета на хоккей. Фото: vk.com/a_lokot.
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть решил провести на своей странице с соцсетях конкурс репостов.

— В пятницу, 8 декабря, хоккейный клуб «Сибирь» сыграет с челябинским «Трактором». У меня есть два пригласительных билета на матч, которые я готов подарить кому-то из вас. Чтобы выбор был объективным, предлагаю сделать это в формате традиционных розыгрышей в социальных сетях, — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Анатолий Локоть.

Он отметил, что все, кто хочет попытать удачу, должны выполнить пару условий: состоять в группе хоккейного клуба «Сибирь», а также сделать репост этой записи.

Случайного победителя, с которым он и отправится на игру, Локоть выберет завтра в 12:00 по местному времени.

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