2018-12-07T12:26:51+03:00
Общество

«Продавец времени»: новосибирские приставы арестовали более двух тысяч настенных и наручных часов у должника

Стало известно, что должник имеет торговую точку на крупном вещевом рынке в Новосибирске
Надежда ЯРКОВА
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Владелец точки по продаже часов может потерять свой товар, если не оплатит долг.Владелец точки по продаже часов может потерять свой товар, если не оплатит долг.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирске судебные приставы арестовали у должника 2100 наручных и настенных часов за долг в 675 тысяч рублей.

— Приставы Октябрьского района получили исполнительный документ об аресте имущества должника. Мужчина оказался должен 675 тысяч рублей, но деньги отдавать не спешил. Приставам стало известно, что у мужчины есть торговая точка на крупном вещевом рынке в Дзержинском районе. Туда и отправились приставы для ареста имущества, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Придя в один из павильонов ТЦ «Восток», приставы встретили там неплательщика, он же оказался и хозяином торговой точки.

— Разъяснив ему права, приставы составили акт описи и ареста имущества. Оказалось, что мужчина владеет точкой по продаже часов. В итоге было арестовано 2100 штук настенных и наручных часов. На их опись ушло больше двух часов, — отметили в ведомстве.

После того как приставы получат решение суда о взыскании долга, часы будут отданы на продажу. Пока же у новосибирца есть возможность закрыть свой долг и сохранить товар.

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