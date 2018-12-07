Это идеально: девушка в коротких шортах показала танец, завораживающий мужчин
Танцовщица из Новосибирска Елена Костина недавно вышла замуж и переехала в Москву, но и после свадьбы продолжает радовать своих подписчиков откровенными видео. Одно из них девушка выложила на своей странице в «Инстаграме»:
- Сто лиц и тысяца ролей: одна из моих музыкальных задумок, которую я с удовольствием примерила на себя, - написала девушка о своем ролике.
Подписчики девушки от нового видео оказались в восторге, и в комментариях к ее посту не скупятся на комплименты девушке и добрые слова о ее новом танцевальном ролике:
- Как это завораживает! Идеально, - пишут одни.
- Самое прекрасное из всего, что я видела. Очень крутой танец, - восхищаются другие.
- Ты действительно хороший танцор, - обращаются к Лене третьи.
- Ты покорила мое сердце! – признаются Лене четвертые.
- Очень нежно! – хвалят пятые.
Девушка в коротких шортах показала танец, завораживающий мужчин.