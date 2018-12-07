2018-12-07T10:44:33+03:00
Общество

Это идеально: девушка в коротких шортах показала танец, завораживающий мужчин

Свой ролик Елена Костина разместила в Инстаграме
Татьяна СОЛОВОВА
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Ролик Лены восхитил ее подписчиков. Фото: стоп-кадр.Ролик Лены восхитил ее подписчиков. Фото: стоп-кадр.
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Танцовщица из Новосибирска Елена Костина недавно вышла замуж и переехала в Москву, но и после свадьбы продолжает радовать своих подписчиков откровенными видео. Одно из них девушка выложила на своей странице в «Инстаграме»:

- Сто лиц и тысяца ролей: одна из моих музыкальных задумок, которую я с удовольствием примерила на себя, - написала девушка о своем ролике.

Подписчики девушки от нового видео оказались в восторге, и в комментариях к ее посту не скупятся на комплименты девушке и добрые слова о ее новом танцевальном ролике:

- Как это завораживает! Идеально, - пишут одни.

- Самое прекрасное из всего, что я видела. Очень крутой танец, - восхищаются другие.

- Ты действительно хороший танцор, - обращаются к Лене третьи.

- Ты покорила мое сердце! – признаются Лене четвертые.

- Очень нежно! – хвалят пятые.

Девушка в коротких шортах показала танец, завораживающий мужчин.

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