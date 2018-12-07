100-летний юбилей: Александр Карелин откроет в Москве памятник легендарному тренеру Тарасову

СЕГОДНЯ 10:24 2018-12-07T10:26:52+03:00

В Москве откроется памятник великому тренеру СССР Анатолию Тарасову в день его столетия

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Александр Карелин в столице откроет памятник легендарному тренеру Тарасову. Торжественное событие состоится 10 декабря.

Идея создания памятника принадлежит заслуженному тренеру СССР и России по фигурному катанию, дочери легендарного тренера Татьяне Тарасовой. Памятник сделал скульптор и профессор Международной Академии архитектуры Георгий Франгулян.

— Это было моей мечтой. Такой выдающийся человек, который открыл хоккей для нашей страны, который влюбил в хоккей миллионы людей, который жил и работал на то, чтобы хоккей развивался, чтобы мы могли сразиться с канадскими профессионалами, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы быть увековеченным, — отметила Татьяна Тарасова.

Она добавила, что памятник поставят в ЦСКА, прямо перед Ледовым Дворцом Спорта.

— Отец ходил туда на работу многие счастливые годы, и это были счастливые годы для всей страны. Много для этого сделал и его единственный внук, ныне начальник ЦСКА, президент «Золотой шайбы» Леша Тарасов. Мы все вместе живем этой идеей — что откроется памятник, где поселится его дух — дух силы, честности, благородства, феноменальной преданности своей профессии, — добавила дочь Тарасова.

В создании памятника помог и трехкратный олимпийский победитель по греко-римской борьбе, депутат Госдумы РФ, новосибирец Александр Карелин.

— Анатолий Владимирович для меня — это тренер и символ, который перевел американский хоккей на русский язык, создал череду русских побед в заокеанском хоккее. Отмечу, что Анатолий Тарасов начинал сезон в Новосибирске, где зима наступает чуть раньше. Здесь хоккеисты и присягу будут принимать. Но для меня самое главное во всей этой истории — уважение к тренеру. А «Карелин-Фонд» взял на себя все диспетчерские задачи, — отметил Карелин.

Открытие памятника состоится 10 декабря — в день 100-летия Анатолия Тарасова.