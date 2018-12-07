Награда за воспитание: Травников выдал многодетным отцам-одиночкам по 30 тысяч рублей

7 Дек. 09:03 2018-12-07T09:03:01+03:00

Отцов- одиночек оказалось не так уж и много в Новосибирской области - пять человек. Фото: nso.ru.

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В Новосибирской области прошел первый Областной семейный Форум. На нем губернатор области Андрей Травников вручил пяти новосибирцам знаки отличия «Отцовская слава».

— Знак «Отцовская слава» дается мужчинам, воспитывают или воспитавшим в неполной семье трех и более детей. Вместе со знаком отличия отцы получают и единовременное денежное вознаграждение в 30 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе администрации Новосибирской области.

На форуме Травников отметил позитивную тенденцию, что в последнее время появляется все больше общественных объединений и инициатив, подобных советам отцов. Все больше добровольцев участвуют в поддержке института материнства и детства, в помощи молодым семьям, семьям с детьми-инвалидами и во многих других добрых делах.

— Задач и направлений в работе очень много. Это и патриотическое воспитание, физическое развитие, обеспечение безопасности детей, поддержка женщин, а также расширение проекта «Отцовский патруль», шефская помощь и многое другое, — добавил Травников.