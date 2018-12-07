2018-12-07T08:27:05+03:00
Происшествия

Не разъехались на повороте: четыре пассажира маршрутки травмированы в ДТП с грузовой «Газелью»

Авария с пострадавшими случилась в Бердске в четверг, 6 декабря
Надежда ЯРКОВА
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В аварии пострадали четыре пассажира маршрутки. Фото: "Инцидент.Новосибирск".В аварии пострадали четыре пассажира маршрутки. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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В ДТП под Новосибирском грузовой «Газели» с пассажирской маршруткой травмированы четыре человека.

— В четверг, 6 декабря в 14:30 в Бердске столкнулись грузовая «Газели» и маршрутка. По предварительным данным, грузовая машина ехала по улице Песчаной и при повороте столкнулась с маршруткой, ехавшей по улице Попова. В аварии травмированы четверо пассажиров маршрутного такси, из них женщина 1958 года рождения — была госпитализирована, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

По факту ДТП полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства и причины дорожной аварии.

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