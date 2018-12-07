2018-12-07T05:56:38+03:00
Происшествия

Пришел в школу с ножом: на фото угрожавшего убить себя в московской школе подростка оказался новосибирец

Московский подросток пришел в школу с ножом и угрожал убить себя, а пострадал при этом его тезка из Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
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16-летний подросток угрожал зарезать себя в московской школе. Фото: Mash.16-летний подросток угрожал зарезать себя в московской школе. Фото: Mash.
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Громкий инцидент произошел в одной из школ в московском Жулебино. Девятиклассник Даниил Горбатенко пришел в школу с ножом и угрожал убить себя. Успокоить школьника с ножом пыталась полиция, психолог, его мать, но удалось это сделать только его дедушке.

— У 16-летнего Даниила, который угрожал свести счеты с жизнью в московской школе, подозрение на шизофрению и манию преследования, — сообщает Mash. Подростка госпитализировали, его дальнейшую судьбу будут решать врачи.

При этом школьник рассказал, что ему приказали прийти в школу с ножом внутренние голоса. Они велели очистить ее от ненужных людей. Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело. В квартире, где жил Даниил с мамой и отчимом проходят обыски.

Однако издания сообщают, что пока Горбатенко был с ножом в школе, в социальных сетях распространялась фотография подростка, которого выдавали за Даниила. На фото оказался подросток из Новосибирска, которого зовут Данила.

Сейчас Данила вместе с отцом намерен писать заявление о клевете.

Фото новосибирского школьника - его тезки, оказались в соцсетях. Фото: Mash.

Фото новосибирского школьника - его тезки, оказались в соцсетях. Фото: Mash.

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