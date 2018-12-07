Пришел в школу с ножом: на фото угрожавшего убить себя в московской школе подростка оказался новосибирец
Громкий инцидент произошел в одной из школ в московском Жулебино. Девятиклассник Даниил Горбатенко пришел в школу с ножом и угрожал убить себя. Успокоить школьника с ножом пыталась полиция, психолог, его мать, но удалось это сделать только его дедушке.
— У 16-летнего Даниила, который угрожал свести счеты с жизнью в московской школе, подозрение на шизофрению и манию преследования, — сообщает Mash. Подростка госпитализировали, его дальнейшую судьбу будут решать врачи.
При этом школьник рассказал, что ему приказали прийти в школу с ножом внутренние голоса. Они велели очистить ее от ненужных людей. Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело. В квартире, где жил Даниил с мамой и отчимом проходят обыски.
Однако издания сообщают, что пока Горбатенко был с ножом в школе, в социальных сетях распространялась фотография подростка, которого выдавали за Даниила. На фото оказался подросток из Новосибирска, которого зовут Данила.
Сейчас Данила вместе с отцом намерен писать заявление о клевете.
Фото новосибирского школьника - его тезки, оказались в соцсетях. Фото: Mash.