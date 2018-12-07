2018-12-07T09:46:17+03:00
Происшествия

Пришел в школу с ножом: на фото угрожавшего убить себя в московской школе подростка оказался новосибирец

Московский подросток пришел в школу с ножом и угрожал убить себя, а пострадал при этом его тезка из Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
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16-летний подросток угрожал убить себя в московской школе.16-летний подросток угрожал убить себя в московской школе.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Громкий инцидент произошел в московском Жулебино. Девятиклассник пришел в школу с ножом и угрожал убить себя. Успокоить школьника пытались полиция, психолог, мать мальчика, но удалось это сделать только его дедушке.

Оказалось, что у 16-летнего Даниила, который угрожал свести счеты с жизнью, подозрение на психическое расстройство, он и раньше наблюдался у врачей. Подростка вновь госпитализировали, его дальнейшую судьбу будут решать медики.

- Он часто говорил какую-то чепуху. Но на это уже не обращали внимание. Мол, «Ну, это же ***, что с него взять!». Мне лично кажется, что ему не хватало внимания, - рассказал «КП» один из его знакомых. - Прежде всего со стороны родителей. Я никогда не видел, что б папа или мама приходили в школу, интересовались его учебой. Сам по себе рос.

Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело. В квартире, где жил Даниил с мамой и отчимом, проходят обыски.

Школьник с ножом.565 детей эвакуировали из московской школы, куда пришёл подросток с ножом.

Интересно, что в то время, как подросток заперся в школе с ножом, в социальных сетях распространялась фотография другого мальчика, которого выдавали за Даниила. На фото оказался школьник из Новосибирска, тезка москвича. Сейчас новосибирский Данила вместе с отцом намерен писать заявление о клевете.

Фото новосибирского школьника - его тезки, оказались в соцсетях. Фото: Mash.

Фото новосибирского школьника - его тезки, оказались в соцсетях. Фото: Mash.

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