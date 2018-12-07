2018-12-07T04:39:58+03:00
Общество

«Мою любовь к тебе не измерить»: группа «Город 312» снялась в фильме сибирячки про потерю памяти

Занятая съемками фильма в Москве сибирячка позвала популярную группу «Город 312»
Надежда ЯРКОВА
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Группа "Город 312" снялись в новом фильме нашей землячки. Фото: Сергея Захарова.Группа "Город 312" снялись в новом фильме нашей землячки. Фото: Сергея Захарова.
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Кадры из фильма «Новая жизнь» сибирячки Марии Ефремовой будут и в новом клипе группы «Город 312».

На съемки фильма «Новая жизнь» позвали популярную группу «Город 312». Об этом журналист и режиссер из Новосибирска Мария Ефремова написала на своей личной странице в «Фейсбуке» 3 декабря.

— Сегодня весь день пою песню группы «Город 312»: «Мою любовь к тебе не измерить временем и вселенной. Открою настежь все свои двери для тебя непременно…», потому что вчера мы снимали клип, вернее делали съемку артистов, а сам клип на песню «Твоею частью» будет из кадров нашего фильма «Новая жизнь»,- рассказала о процессе съемок сибирячка.

Она отметила, что песня «Твоею частью» будет звучать на титрах, а также в романтических сценах в фильме.

В основу сценария фильма «Новая жизнь» вошел эксперимент психолога, который убедил девушку, потерявшую память, что ей на десять лет меньше. Эпиграф фильма: «Сколько бы Вам было лет, если бы Вы не знали, сколько Вам лет».

— Возраста действительно не существует и фильм «Новая жизнь» это докажет, а наглядным примером является коллектив группы «Город 312». Как они зажигали! Сколько в них энергии, огня, молодого задора. Море положительных эмоций от работы! В общем, скоро смотрите клип по всем музыкальным телеканалам,- добавила Мария Ефремова.

Она также уточнила, что фильм «Новая жизнь» выйдет на экраны весной 2019 года.

«Город 312» — поп-рок-группа, известная своими хитами «Останусь», «Вне зоны доступа», «Обернись» и другими.

Мария Ефремова родилась в Новосибирске. После окончания школы пробовала себя в индустрии шоу-бизнеса. Мария является продюсером, актрисой, режиссером и сценаристкой. Сейчас работает в Москве над фильмом «Новая жизнь».

Новая песня группы будет звучать в романтических сценах фильма. Фото: Сергея Захарова.

Новая песня группы будет звучать в романтических сценах фильма. Фото: Сергея Захарова.

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