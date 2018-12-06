В новосибирском кинотеатре наградят победителей конкурса «Объективная Сибирь»

СЕГОДНЯ 20:39 2018-12-06T20:39:36+03:00

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7 декабря в Новосибирске подведут итоги первого конкурса любительских видеоматериалов «Объективная Сибирь». О том, как наградят лучших, рассказал Максим Безбородов, сотрудники Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- Главной темой работ всех конкурсантов стала любовь к Родине, а еще - доброе отношение к людям, уважение к истории страны, города, семьи. Несколько работ были посвящены людям, которые живут рядом и чбя жизнь служит примером для других, - объяснил Максим Безбородов.

Имена тех, кто лучше всего справился с заданием, назовут в 15.00 в новосибирском кинотеатре «Объективная Сибирь».

- Там на большом экране мы покажем лучшие работы, что, надеемся, понравится участникам, - сказал Максим Безбородов.

Кстати, показ будет бесплатным, так что попасть на него смогут все желающие.