2018-12-07T21:23:32+03:00
Общество

В новосибирском кинотеатре наградят победителей конкурса «Объективная Сибирь»

Церемония пройдет в кинотеатре «Победа»
Татьяна СОЛОВОВА
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Лучшие работы конкурса покажут на большом экране в «Победе».Лучшие работы конкурса покажут на большом экране в «Победе».Фото: Влад КОМЯКОВ
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7 декабря в Новосибирске подведут итоги первого конкурса любительских видеоматериалов «Объективная Сибирь». О том, как наградят лучших, рассказал Максим Безбородов, сотрудники Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- Главной темой работ всех конкурсантов стала любовь к Родине, а еще - доброе отношение к людям, уважение к истории страны, города, семьи. Несколько работ были посвящены людям, которые живут рядом и чбя жизнь служит примером для других, - объяснил Максим Безбородов.

Имена тех, кто лучше всего справился с заданием, назовут в 15.00 в новосибирском кинотеатре «Победа».

- Там на большом экране мы покажем лучшие работы, что, надеемся, понравится участникам, - сказал Максим Безбородов.

Кстати, показ будет бесплатным, так что попасть на него смогут все желающие.

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