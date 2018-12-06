2018-12-06T18:02:41+03:00
Общество

«Ты когда шорты сменишь?»: сибирячка снова дразнит публику откровенным танцем

Ролик Полины Дубковой уже набрал более 261 тысячи просмотров
Татьяна СОЛОВОВА
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Подписчики посоветовали Полине сменить шорты. Фото: стоп-кадр.Подписчики посоветовали Полине сменить шорты. Фото: стоп-кадр.
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Танцовщица Полина Дубкова уже несколько месяцев покорят Москву своими танцевальными видео. В новом ролике девушка предстала в коротеньких топике и шортиках и станцевала под песню Dava & Kross «Внутри».

- Как вам, - поинтересовалась Полина у своих подписчиков.

Судя по тому, что видео уже набрало более 261 тысячи просмотров, ролик пользователям соцсетей понравился:

- Это очень круто и музыкально: от таких танцев не только внутри, но и снаружи загорается – пишут одни.

- Такое заряженное видео, даже подвигаться захотелось! – признаются вторые.

- Как всегда: зажигательно и красиво, - считают третьи.

- И ты крутая, и песня крутая, и танец вообще огонь, - уверены четвертые.

Правда, у некоторых возникли претензии к внешнему виду девушки:

- Ты когда шорты сменишь? – поинтересовались особо внимательные подписчики у Полины, заметив, что в таких же шортах они снималась в других роликах. К примеру, в них девушка садилась на шпагат в самых неожиданных местах: на московских улицах, в магазине и даже на пешеходном переходе.

Cибирячка снова дразнит публику откровенным танцем.

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