2018-12-06T16:30:32+03:00
Происшествия

«Пьяное быдло»: дебоширы сорвали вылет самолета из Новосибирска

Возмущенные пользователи соцсетей требуют, что эта выходка не сошла им с рук
Татьяна СОЛОВОВА
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Дебоширов скрутили полицейские.Дебоширов скрутили полицейские.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Скандальные фото и видео с рейса «Новосибирск - Москва» появились на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Там же очевидцы и рассказали, что случилось во время вылета самолета:

- Перед взлётом один из пассажиров, от которохо пахло алкоголем, встал с места и отказывался садиться, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Экипаж принял решение отменить взлёт, вызвать полицию и высадить пассажиров.

Однако утихомирить пьяного дебошира и двух его товарищей оказалось непросто: полицейские вывели их из салона и увезли в патрульной машине, после чего пассажиры смогли улететь.

- Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови каждого из задержанных на уровне от 1,6 до 2,7 промилле, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России. - В отношении авиапассажиров составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КОАП РФ.

Пользователи соцсетей были возмущены этой историей:

- Пьянка - зло! Протрезвеют и офигеют, - пишут одни.

- Пьяным на борту самолета не место! Если боятся летать, пусть пользуются другим видом транспорта, - считают другие.

- Почему нельзя ввести обязательную процедуру тестирования пассажиров на алкоголь перед посадкой? Наказывать не штрафами, а реальным сроком, - предлагают третьи.

- Из-за одного человека столько людей сидели и ждали, когда же они, наконец, взлетят, а там наверняка и дети были. Сколько надо нервов иметь, чтобы не ударить такого! Хотя такое быдло такие меры только и понимает, - уверены четвертые.

Дебоширы сорвали вылет самолета из новосибирского аэропорта.

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