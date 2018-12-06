2018-12-06T14:49:28+03:00
Общество

«Что вы мне принесли? Я это жрать не буду»: мажорка кинула в официантку тарелку горячего супа

В новосибирском ресторане случился скандал. Недовольная клиентка пообещала «позвать папу», который «всех закроет» и побила посуду
Виктория МИНАЕВА
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Недовольная клиентка отчитала официантку. А потом кинула в нее тарелкой с супом.Недовольная клиентка отчитала официантку. А потом кинула в нее тарелкой с супом.Фото: СОЦСЕТИ
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В новосибирском ресторане случился скандал: недовольная супом клиентка стала бить посуду. Видео опубликовали сразу несколько городских пабликов. В кадре — девушка отчитывает официантку.

— Что вы мне принесли? Он блин супер-острый. Я вообще его есть не могу. Это невозможно.

— Ну такова рецептура, — пытается возразить сотрудница кафе.

— Какая рецептура? Я что первый раз у вас ем? Я была в Китае, я знаю, что такое китайская кухня. И я это жрать не буду, — говорить посетительница, приправляя каждое слово отборным матом. В какой-то момент девушка вскакивает с места и кидает тарелку с супом в официантку. — Это невозможно есть. Да пошли вы все, я сейчас папу позову, знаете, что он с вами сделает? Он вас всех закроет!

Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», спутник буйной дамы принес за нее извинения, заплатил по счету и за разбитую посуду. А папа так и не приехал. Пользователи соцсетей смеются над скандалисткой:

— «Папу позову»: ребенка без родителей отпустили гулять, — шутят комментаторы.

"Что вы мне принесли? Я это жрать не буду": мажорка побила посуду в ресторане из-за слишком острого супа.

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