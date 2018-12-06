Вышла из школы и пропала: в Новосибирске ищут 15-летнюю девочку в красной куртке

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-06T11:08:11+03:00

Школьница пропала в Первомайском районе три дня назад. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

Девочка в понедельник, 3 декабря пошла в школу, но после домой так и не вернулась

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут в Новосибирске 15-летнюю школьницу Елизавету Комиссаренко.

— Девочка живет с бабушкой в Первомайском районе Новосибирска. В понедельник, 3 декабря она вышла из школы, но домой так и не пришла. До сих пор ее местоположение неизвестно, — рассказала руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Она также добавила, что девочка не первый раз уходит из дома.

— Приметы: рост школьницы — 165 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волосы каштановые, длинные. В день пропажи девочка была одета в красную короткую куртку, темные штаны, бело-зеленые кроссовки, зеленый вязаный головной убор — шарф (снуд), — говорится в ориентировке.

Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Елизавета, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.