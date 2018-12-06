2018-12-06T10:26:07+03:00
Общество

Опасность для самолетов: прокуратура требует убрать мусорную свалку с птицами рядом с Толмачево

На свалке, которая находится на территории аэропорта Толмачево насчитали около 200 коршунов и чаек
Надежда ЯРКОВА
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Возле аэропорта стая коршунов и чаек атаковали мусорную свалку.Возле аэропорта стая коршунов и чаек атаковали мусорную свалку.Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Птицы, которых привлекает мусор, создают угрозу для самолетов: суд обязал Криводановский сельсовет убрать опасную свалку на территории новосибирского аэропорта.

— Новосибирский районный суд удовлетворил иск транспортного прокурора. Теперь администрация Криводановского сельсовета должна убрать полигон твердых бытовых отходов. У них есть срок: в течение полугода с момента вступления в силу решения суда, свалка должна быть ликвидирована, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Приехавший с проверкой прокурор увидел, что рядом с приаэродромной территорией аэропорта Толмачево, которая располагается на принадлежащем Криводановскому сельсовету земельном участке площадью 44800 кв. м., сделали свалку пищевых отходов, привлекающую колонию птиц. На момент проверки на полигоне насчитали не меньше 200 особей: коршунов, чаек и других птиц. При этом птицы представляют серьезную угрозу для самолетов.

— Во время судебного разбирательства была проведена эколого-орнитологическая экспертиза. Она показала, что полигон негативно влияет на безопасность полетов самолетов, поскольку есть риск столкновения с птицами, — отметили в ведомстве.

Теперь у администрации Криводановского сельсовета есть 6 месяцев, чтобы убрать опасную свалку.

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