«Плохо переносят зиму»: «Скорые» стали чаще выезжать к новосибирцам

6 Дек. 10:19 2018-12-06T10:21:02+03:00

По данным специалистов, в среднем «скорая помощь» выезжает к сибирякам сейчас по 1600-1800 раз в сутки. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Врачи «скорой помощи» зимой начали работать в усиленном режиме. При этом пока травм от холода доктора не фиксируют.

— Холодовых травм за последние сутки не было. Вызовов на травмы на льду сейчас около десяти в день. Как и каждый сезон повысилось в целом количество вызовов на 100-200 в день по сравнению с летним периодом. Как правило, это связано с тем, что люди вернулись с дач, — рассказала «КП»-Новосибирск» Ирина Большакова, главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи. — Пожилые люди начинают вызывать нас, потому что зиму они переносят хуже, чем лето на дачном участке. Чаще вызывают с высоким артериальным давлением и на высокие температуры

По данным специалистов, в среднем «скорая помощь» выезжает к сибирякам сейчас по 1600-1800 раз в сутки.