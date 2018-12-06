2018-12-06T10:21:02+03:00
Здоровье

«Плохо переносят зиму»: «Скорые» стали чаще выезжать к новосибирцам

Сибиряки вызывают врачей с жалобами на высокое давление и температуру
Александра БРУНЯ
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По данным специалистов, в среднем «скорая помощь» выезжает к сибирякам сейчас по 1600-1800 раз в сутки.По данным специалистов, в среднем «скорая помощь» выезжает к сибирякам сейчас по 1600-1800 раз в сутки.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Врачи «скорой помощи» зимой начали работать в усиленном режиме. При этом пока травм от холода доктора не фиксируют.

Холодовых травм за последние сутки не было. Вызовов на травмы на льду сейчас около десяти в день. Как и каждый сезон повысилось в целом количество вызовов на 100-200 в день по сравнению с летним периодом. Как правило, это связано с тем, что люди вернулись с дач, — рассказала «КП»-Новосибирск» Ирина Большакова, главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи. — Пожилые люди начинают вызывать нас, потому что зиму они переносят хуже, чем лето на дачном участке. Чаще вызывают с высоким артериальным давлением и на высокие температуры

По данным специалистов, в среднем «скорая помощь» выезжает к сибирякам сейчас по 1600-1800 раз в сутки.

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