2018-12-06T09:26:58+03:00
Общество

Одну устранили — случилась другая: под Новосибирском в мороз без отопления остались жилые дома и вокзал

Коммунальная авария в Искитиме оставила без тепла 37 объектов, включая дома, детсады и школы
Надежда ЯРКОВА
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В Искитиме за сутки произошли две серьезные коммунальные аварии. Фото: МЧС по Новосибирской области.В Искитиме за сутки произошли две серьезные коммунальные аварии. Фото: МЧС по Новосибирской области.
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Первая коммунальная авария случилась в Искитиме вчера вечером, ее устранили, и тут же случилась вторая.

В среду, 5 декабря в 17:00 из-за аварии под отключение попали 37 объектов, среди них две школы, техникум и три детских сада. Это случилось из-за резкого увеличения подпитки теплоносителя. На месте утечки работали экстренные службы города, включая МЧС. Уже к 20 часам среды без тепла оставались только 3 жилых дома.

— Ситуация с отключением тепла в Искитиме находится на контроле МинЖКХ региона. В настоящее время аварийная ситуация в системе теплоснабжения Центрального микрорайона Искитима оперативно устраняется, на месте работает специальная комиссия, — рассказали в пресс-службе правительства НСО.

На данный момент в большинстве объектов, попавших под аварийное отключение, удалось наладить. Из общежития техникума, в районе которого произошел прорыв трубы, эвакуированы дети. К 4 часам утра аварию удалось ликвидировать. Однако следом произошел второй порыв, уже в другом месте.

На данный момент без тепла остаются музыкальная школа, техникум, три многоквартирных и три частных дома, вокзал и баня.

— Работы по ремонту теплотрассы велись всю ночь, и будут продолжены до полного устранения аварии и ее последствий, — добавила замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик.

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