2018-12-06T09:03:34+03:00
Общество

«Мечтала об этом с 15 лет»: новосибирская сноубордистка ушла из спорта в искусство

Новосибирская сноубордистка планирует учиться в колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Великобритании
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирская сноубордистка поедет учитьмся в Великобританию. Фото: instagram.com/superzina.Новосибирская сноубордистка поедет учитьмся в Великобританию. Фото: instagram.com/superzina.
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Уроженка Новосибирска Алена Заварзина заявила об уходе из спорта, она отправляется учиться в Великобританию.

— Ребята, я поступила в Central Saint Martins (Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина) на Бакалавриат. То, о чем я мечтала с 15 лет, но никому не говорила, потому что много людей хотели того же. С сентября я сделала сознательный выбор взять контроль над своей жизнью, чтобы никто не распоряжался моей судьбой, кроме меня. Чтобы люди в костюмах, которые боятся меня, потому что я другая, не определили мое будущее, — написала на своей личной странице в «Инстаграме» сибирячка Алена Заварзина.

Она также отметила, что, хотя и знает, что многие относились к этому скептически, она все равно верит в себя и знает, что усилия вознаграждаются.

— Создание чего-либо вставляет меня примерно также, как победа, — добавила сноубордистка.

Алена Заварзина — новосибирская сноубордистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года, чемпионка мира 2011 года, победительница этапов Кубка мира, призер юниорских чемпионатов мира по сноуборду. Является заслуженным мастером спорта России.

Напомним, в конце лета 2018 года Алена Заварзина объявила о завершении своей карьеры в спорте.

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