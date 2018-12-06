«Мечтала об этом с 15 лет»: новосибирская сноубордистка ушла из спорта в искусство

6 Дек. 09:03 2018-12-06T09:03:34+03:00

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Уроженка Новосибирска Алена Заварзина заявила об уходе из спорта, она отправляется учиться в Великобританию.

— Ребята, я поступила в Central Saint Martins (Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина) на Бакалавриат. То, о чем я мечтала с 15 лет, но никому не говорила, потому что много людей хотели того же. С сентября я сделала сознательный выбор взять контроль над своей жизнью, чтобы никто не распоряжался моей судьбой, кроме меня. Чтобы люди в костюмах, которые боятся меня, потому что я другая, не определили мое будущее, — написала на своей личной странице в «Инстаграме» сибирячка Алена Заварзина.

Она также отметила, что, хотя и знает, что многие относились к этому скептически, она все равно верит в себя и знает, что усилия вознаграждаются.

— Создание чего-либо вставляет меня примерно также, как победа, — добавила сноубордистка.

Алена Заварзина — новосибирская сноубордистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года, чемпионка мира 2011 года, победительница этапов Кубка мира, призер юниорских чемпионатов мира по сноуборду. Является заслуженным мастером спорта России.

Напомним, в конце лета 2018 года Алена Заварзина объявила о завершении своей карьеры в спорте.