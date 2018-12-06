Не смогли найти денег: актер Гоша Куценко пропустит концерт для новосибирских детей-инвалидов

6 Дек. 08:30 2018-12-06T12:12:55+03:00

На авиаперелет актера и его группы требовалось 320 тысяч рублей

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Организаторы благотворительного концерта для детей-инвалидов в Бердске не смогли собрать 320 тысяч на билет актеру и его группе.

— Сегодня, 6 декабря в Бердске в 17 часов состоится благотворительный концерт для особенных детей, где должен был выступать актер Гоша Куценко. Мы по его райдеру все выполнили, все условия, у нас только не хватило денег на авиаперелет. Но в любом случае, к нему вообще никаких претензий, - рассказала руководитель городского общественного фонда помощи детям-инвалидам Бердска Анжелика Валуцкая.

Она отметила, что актер должен был лететь не один, а с группой.

— Группа большая, 7 человек. В обе стороны авиаперелет обошелся бы в 320 тысяч рублей. Это очень много. Деньги не нашли, но празднику все равно быть, — добавила Анжелика Валуцкая

По ее словам, все остальные заявленные местные артисты будут выступать на сегодняшнем концерте, никто не отказался от выхода на сцену.