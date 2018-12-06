Сдавили с двух сторон: на трассе под Новосибирском в аварии с грузовиком погиб водитель «Мерседеса»

6 Дек. 07:37 2018-12-06T07:37:39+03:00

Под Новосибирском в аварии с грузовиком погиб водитель "Мерседеса". Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Сегодня утром, в четверг, 6 декабря на трассе в Новосибирской области произошло смертельное ДТП

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Утром на трассе под Новосибирском столкнулись грузовик и микроавтобус «Мерседес»: погиб человек.

— Авария случилась 6 декабря в 7:05 утра в Болотнинском районе на 140-м километре трассы Р-255 в Новосибирской области. По предварительной информации, водитель за рулем «ЗиЛ», выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter. После этого в «Мерседес» врезался двигавшийся сзади «Киа Соренто», — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В результате ДТП водитель «Мерседеса» от полученных травм скончался на месте.

Сейчас полиция проводит проверку, выясняет обстоятельства и причины дорожной аварии.

— Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавили в ведомстве.