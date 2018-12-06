Сдавили с двух сторон: на трассе под Новосибирском в аварии с грузовиком погиб водитель «Мерседеса»
Утром на трассе под Новосибирском столкнулись грузовик и микроавтобус «Мерседес»: погиб человек.
— Авария случилась 6 декабря в 7:05 утра в Болотнинском районе на 140-м километре трассы Р-255 в Новосибирской области. По предварительной информации, водитель за рулем «ЗиЛ», выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter. После этого в «Мерседес» врезался двигавшийся сзади «Киа Соренто», — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В результате ДТП водитель «Мерседеса» от полученных травм скончался на месте.
Сейчас полиция проводит проверку, выясняет обстоятельства и причины дорожной аварии.
— Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавили в ведомстве.