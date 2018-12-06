2018-12-06T06:56:01+03:00
Общество

Зимние забавы: новосибирцы устроили прыжки со второго этажа в сугробы

В Новосибирске сибиряки нашли себе развлечение: прыгать с окна второго этажа на горы снега под домом
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцы нашли себе развлечение - прыжки из окна в снег. Стоп-кадр с видео: "Инцидент.Новосибирск".Новосибирцы нашли себе развлечение - прыжки из окна в снег. Стоп-кадр с видео: "Инцидент.Новосибирск".
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Видео с опасными играми новосибирцев сняли ночью в одном из дворов Калининского района.

— В 3 часа ночи, в многоквартирном доме у остановки «Калининский универмаг», молодые люди устроили прыжки из окна второго этажа, — сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте». — Судя по всему, обошлось без жертв.

Пользователи соцсетей стали обсуждать столь безрассудные ночные забавы. Вот что они пишут по этому поводу:

— О, так же забавлялся как-то раз, лет так в 14, — вспоминает один.

— Со второго этажа не страшно, — добавляет второй.

— Вот поэтому мужиков и мало. У них детство в одном месте играет до пенсии, — отмечает третий.

— А что не с девятого то? — задается вопросом четвертый.

— Муж домой не вовремя пришел, — шутит пятый.

Прыжки в сугроб..

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