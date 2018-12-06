2018-12-06T05:39:55+03:00
Общество

В ледяной ловушке: под Новосибирском на трассе заглох автобус с 29 пассажирами

Новосибирские автоинспекторы помогли пассажирам замерзшего автобуса, а также водителям заглохших на трассе грузовиков
Надежда ЯРКОВА
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Инспекторы ДПС помогли водителям и пассажирам замерзших на трассе автобусов. Фото: МВД по Новосибирской области.Инспекторы ДПС помогли водителям и пассажирам замерзших на трассе автобусов. Фото: МВД по Новосибирской области.
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На трассе под Новосибирском температура воздуха вчера была около минус 40 градусов: у междугородних автобусов от мороза глохли двигатели.

— Из-за аномально холодной погоды в Новосибирской области в среду, 5 декабря в первой половине дня в Искитимском районе на 61-м километре дороги Р-256 у автобуса Neoplan, ехавшего из Казахстана в Новосибирск, замерз двигатель. Экипаж полка ДПС ГИБДД, приехавший на место поломки автобуса, пересадили 29 пассажиров в другой междугородний автобус, а замерзший автобус, при помощи тягача привезли для обогрева на площадку одного из автопредприятий, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В тот же день, сотрудники ДПС помогли не замерзнуть водителям и пассажирам пяти автобусов, моторы которых также заглохли от мороза. Это произошло в Чулымском, Черепановском, Искитимском и два случая — в Болотнинском районах Новосибирской области.

— Также в среду вечером в Мошковском районе на дороге Р-255 «Новосибирск-Иркутск», где температура воздуха местами достигала минус 40 градусов, во время патрулирования трассы инспектор полка ДПС ГИБДД помог замерзающему водителю сломавшегося автомобиля Mitsubishi Canter. Полицейский довез мужчину до ближайшего кафе, а его автомобиль перевез на стоянку,- добавили в ведомстве.

В МВД напомнили, что водителям следует сообщать о сложных ситуациях на дорогах и звонить на единый номер экстренных служб 112.

Водителя заглохшей на трассе машины инспектор ГИБДД отвез в ближайшее кафе. Фото: МВД по Новосибирской области.

Водителя заглохшей на трассе машины инспектор ГИБДД отвез в ближайшее кафе. Фото: МВД по Новосибирской области.

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