2018-12-06T04:50:43+03:00
Общество

Лучше не дышать: новосибирцев предупредили о «вредном» воздухе

Новосибирцев предупредили о скоплении вредных примесей в воздухе
Надежда ЯРКОВА
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Синоптики обнаружили в Новосибирске скопление вредных примесей в воздухе.Синоптики обнаружили в Новосибирске скопление вредных примесей в воздухе.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Новосибирске из-за морозной и безветренной погоды в воздухе скопились вредные примеси.

— По данным «Западно-Сибирское Гидрометцентра», в ближайшие сутки в городе ожидаются погодные условия, способствующие накоплению вредных примесей. Предприятиям рекомендуют сократить количество выбросов в воздух. Запрет продлится с 15 часов 5 декабря до 15 часов 6 декабря, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.

Специалисты департамента по СЧ напоминают горожанам, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.

Добавим, сегодня утром еще сохранится достаточно морозная погода: сейчас в городе минус 33 градусов, но днем морозы ослабнут до минус 24 градусов, ветер будет слабый — 3-8 метров в секунду.

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