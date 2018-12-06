2018-12-06T03:58:39+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 6 декабря минус 22 градусов и без осадков

Какая погода ждет новосибирцев в четверг, 6 декабря
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем в городе будет умеренно морозно, до минус 22 градусов.Сегодня днем в городе будет умеренно морозно, до минус 22 градусов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе днем будут умеренные морозы и без осадков, местами изморозь.

— В четверг, 6 декабря в Новосибирске будет небольшая облачность, без осадков, местами изморозь, дым, дымка. На дорогах гололедица. Температура днем составит минус 20-22 градусов, к ночи опустится до минус 27-29 градусов, в пригороде будет холоднее, до минус 32 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также ожидается небольшая облачность, без осадков, днем по западу в отдельных районах небольшой снег, местами изморозь, дым, дымки, туманы. На дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 20-25 градусов, ночная составит минус 27-32 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам днем небольшой снег. Температура днем будет минус 22 градусов, ночью чуть морознее, до минус 24 градусов. В последующие дни ожидается, что сильные морозы отступят, дневная температура будет в пределах минус 18 градусов.

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