Был неисправен вагон: стала известна причина, почему пассажиров не пустили в новосибирское метро
Утром в среду, 5 декабря, новосибирцев, которые оказались на станции метро «Площадь Маркса», ждал неприятный сюрприз: в 8.34 на две с половиной минуты пришлось выключить турникеты, из-за чего скопилось большое количество пассажиров. Вот как в самом метрополитене объяснили причину произошедшего:
- Это было связано с неисправностью системы управления подвижного состава в одном из вагонов, - пояснили в новосибирском метрополитене. - Состав был заменен, и движение поездов восстановлено через две с половиной минуты. Принятые меры позволили обеспечить дальнейшую бесперебойную работу.
Сейчас подземка работает в обычном режиме, и никаких неисправностей.
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