Был неисправен вагон: стала известна причина, почему пассажиров не пустили в новосибирское метро

СЕГОДНЯ 16:55 2018-12-05T16:55:42+03:00

Как только поломку устранили, движение в подземке восстановили

Изменить размер текста: A A

Утром в среду, 5 декабря, новосибирцев, которые оказались на станции метро «Площадь Маркса», ждал неприятный сюрприз: в 8.34 на две с половиной минуты пришлось выключить турникеты, из-за чего скопилось большое количество пассажиров. Вот как в самом метрополитене объяснили причину произошедшего:

- Это было связано с неисправностью системы управления подвижного состава в одном из вагонов, - пояснили в новосибирском метрополитене. - Состав был заменен, и движение поездов восстановлено через две с половиной минуты. Принятые меры позволили обеспечить дальнейшую бесперебойную работу.

Сейчас подземка работает в обычном режиме, и никаких неисправностей.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелями ЧП, случившегося в морозы, присылайте свои рассказы с фотографиями на наш редакционный WhatsApp 8-923-145-11-03. Мы обязательно все опубликуем и постараемся разобраться в ситуации.