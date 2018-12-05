2018-12-05T16:55:42+03:00
Общество

Был неисправен вагон: стала известна причина, почему пассажиров не пустили в новосибирское метро

Как только поломку устранили, движение в подземке восстановили
Татьяна СОЛОВОВА
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Пассажирам пришлось подождать несколько минут, пока восстановят движение.Пассажирам пришлось подождать несколько минут, пока восстановят движение.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Утром в среду, 5 декабря, новосибирцев, которые оказались на станции метро «Площадь Маркса», ждал неприятный сюрприз: в 8.34 на две с половиной минуты пришлось выключить турникеты, из-за чего скопилось большое количество пассажиров. Вот как в самом метрополитене объяснили причину произошедшего:

- Это было связано с неисправностью системы управления подвижного состава в одном из вагонов, - пояснили в новосибирском метрополитене. - Состав был заменен, и движение поездов восстановлено через две с половиной минуты. Принятые меры позволили обеспечить дальнейшую бесперебойную работу.

Сейчас подземка работает в обычном режиме, и никаких неисправностей.

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