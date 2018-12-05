Школьника-автостопера нашли рядом с новосибирским автовокзалом

5 Дек. 16:54 2018-12-05T16:54:11+03:00

Мальчик сам добрался до мегаполиса из Здвинского района и думал, как вернуться домой

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Мальчик, который ушел из дома и потерялся больше, чем на сутки, найден живым.

Напомним, 4 декабря ребенок ушел из дома в селе Верх-Урюм. Вышел еще в три часа и не вернулся. Взрослые сбились с ног, разыскивая мальца. Предполагали, что он мог на перекладных рвануть в Новосибирск. Тем более, что школьник и раньше уходил из дома.

К счастью, спустя сутки с небольшим мальчик нашелся.

- Поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» выражает благодарность всем людям, принимавшим участие в поиске на местности и помогавшим в сети,- написали в сети волонтеры.

Известно, что ребенок нашелся недалеко от новосибирского автовокзала. Он, действительно, смог сам добраться до большого города, но теперь думал, как вернуться назад. К счастью, с мальчиком все в порядке – в такие морозы его «путешествие» было особенно опасным.