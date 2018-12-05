2018-12-05T16:54:11+03:00
Общество

Школьника-автостопера нашли рядом с новосибирским автовокзалом

Мальчик сам добрался до мегаполиса из Здвинского района и думал, как вернуться домой
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Мальчика искали полицейские и волонтеры.Мальчика искали полицейские и волонтеры.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Мальчик, который ушел из дома и потерялся больше, чем на сутки, найден живым.

Напомним, 4 декабря ребенок ушел из дома в селе Верх-Урюм. Вышел еще в три часа и не вернулся. Взрослые сбились с ног, разыскивая мальца. Предполагали, что он мог на перекладных рвануть в Новосибирск. Тем более, что школьник и раньше уходил из дома.

К счастью, спустя сутки с небольшим мальчик нашелся.

- Поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» выражает благодарность всем людям, принимавшим участие в поиске на местности и помогавшим в сети,- написали в сети волонтеры.

Известно, что ребенок нашелся недалеко от новосибирского автовокзала. Он, действительно, смог сам добраться до большого города, но теперь думал, как вернуться назад. К счастью, с мальчиком все в порядке – в такие морозы его «путешествие» было особенно опасным.

Еще больше материалов по теме: ««Ищу тебя» в Новосибирске» »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть на «встречке»: под Новосибирском водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с грузовиком
Блогеры решили «накурить» Жигули и «напоить» водкой BMW
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города