Плохо говорит и нуждается в помощи: в морозы под Новосибирском пропал ребенок

СЕГОДНЯ 15:36 2018-12-05T15:36:00+03:00

Паше Козлову всего 13 лет. Его разыскивают волонтеры

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В Новосибирской области пропал 13-летний ребенок. Паши Козлова не было дома уже больше суток, а на улице стоят морозы.

Школьник находился в селе Верх-Урюм – это в Здвинском районе. 4 декабря около трех часов дня он вышел из дома и не вернулся.

Известно, что мальчик раньше уже уходил из дома. Есть версия, что он направляется в Новосибирск с помощью попуток. Но где именно мальчик сейчас – не известно.

Мальчик плохо говорит и нуждается в помощи медиков. Его разыскивают волонтеры.

- На вид: 13-14 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волос русый, короткий, глаза карие. Особые приметы: отсутствует первая фаланга безымянного пальца левой руки, плохо говорит. Был одет в куртку темно-синего цвета с заплаткой из джинсы на правом кармане, шапку-ушанку черного цвета, теплые темные штаны с красными лампасами, сапоги дутыши, коричные рукавицы, - сообщают волонтеры «ДоброСпас-Новосибирск».

Всех, кто знает что-либо о месте нахождения Паши, просят звонить на телефоны: 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58, или «112».