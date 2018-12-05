Плохо говорит и нуждается в помощи: в морозы под Новосибирском пропал ребенок
В Новосибирской области пропал 13-летний ребенок. Паши Козлова не было дома уже больше суток, а на улице стоят морозы.
Школьник находился в селе Верх-Урюм – это в Здвинском районе. 4 декабря около трех часов дня он вышел из дома и не вернулся.
Известно, что мальчик раньше уже уходил из дома. Есть версия, что он направляется в Новосибирск с помощью попуток. Но где именно мальчик сейчас – не известно.
Мальчик плохо говорит и нуждается в помощи медиков. Его разыскивают волонтеры.
- На вид: 13-14 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волос русый, короткий, глаза карие. Особые приметы: отсутствует первая фаланга безымянного пальца левой руки, плохо говорит. Был одет в куртку темно-синего цвета с заплаткой из джинсы на правом кармане, шапку-ушанку черного цвета, теплые темные штаны с красными лампасами, сапоги дутыши, коричные рукавицы, - сообщают волонтеры «ДоброСпас-Новосибирск».
Всех, кто знает что-либо о месте нахождения Паши, просят звонить на телефоны: 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58, или «112».
Фото: «ДоброСпас-Новосибирск».