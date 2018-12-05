2018-12-05T15:40:38+03:00
Общество

«Детка, жги»: сибирячка устроила откровенные танцы в московском парке

Татьяна Бабенкова сняла ролик в «Зарядье»
Татьяна СОЛОВОВА
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Татьяна снимала видео в московском парке. Фото: стоп-кадр.Татьяна снимала видео в московском парке. Фото: стоп-кадр.
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Танцовщица Татьяна Бабенкова совсем недавно переехала из Новосибирска в Москву, и ее Инстаграм пополняется фото с московскими достопримечательностями. Но на этом девушка не стала останавливаться, и устроила съемки в одном из знаковых мест столицы – парке «Зарядье».

- Сами съемки заняли не больше двух часов: прохожие в тот момент, безусловно, были, несмотря на то, что мы старались прийти как можно раньше, чтобы людей было как можно меньше, - рассказывает Татьяна. – Люди поглядывали с интересом, в основном мужчины. Но в целом всем было все равно, потому что это Москва, и здесь никого не удивишь.

Подписчикам московские танцы сибирячки понравились:

- Классно двигаешься! - хвалят девушки одни.

- Давай, детка, жги! Больше видео! - пишут другие.

- Наконец-то танцы в интересных локациях! - считают третьи.

- Так круто! - уверены четвертые.

«Иуда тоже не сразу предал Христа» - православный священник рассказал, что думает о тверке. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Сибирячка устроила откровенные танцы в московском парке «Зарядье».

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