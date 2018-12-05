«Детка, жги»: сибирячка устроила откровенные танцы в московском парке
Танцовщица Татьяна Бабенкова совсем недавно переехала из Новосибирска в Москву, и ее Инстаграм пополняется фото с московскими достопримечательностями. Но на этом девушка не стала останавливаться, и устроила съемки в одном из знаковых мест столицы – парке «Зарядье».
- Сами съемки заняли не больше двух часов: прохожие в тот момент, безусловно, были, несмотря на то, что мы старались прийти как можно раньше, чтобы людей было как можно меньше, - рассказывает Татьяна. – Люди поглядывали с интересом, в основном мужчины. Но в целом всем было все равно, потому что это Москва, и здесь никого не удивишь.
Подписчикам московские танцы сибирячки понравились:
- Классно двигаешься! - хвалят девушки одни.
- Давай, детка, жги! Больше видео! - пишут другие.
- Наконец-то танцы в интересных локациях! - считают третьи.
- Так круто! - уверены четвертые.
«Иуда тоже не сразу предал Христа» - православный священник рассказал, что думает о тверке. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Сибирячка устроила откровенные танцы в московском парке «Зарядье».