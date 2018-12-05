Налог в помощь: новосибирским учителям и воспитателям поднимут заплаты за счет денег бизнесменов

СЕГОДНЯ 11:30 2018-12-05T11:30:48+03:00

Деньги, получаемые бюджетом города с налогов, пойдут на повышение и выплату зарплат учителям и педагогам в детсадах

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Андрей Травников предложил отчислять 10% норматива по налогам в бюджет Новосибирска — деньги пойдут на повышение заплат учителям. Мэр Анатолий Локоть поддержал такое предложение губернатора.

— Решение о передаче городу норматива отчислений по упрощенной системе налогообложения на трехлетний период, предложенное губернатором Новосибирской области, 3 декабря было одобрено на заседании правительства. Эти деньги дадут возможность обеспечить выплату заработной платы учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования и другим работникам бюджетной сферы, с учетом проиндексированных в этом году зарплат, — сообщает пресс-центр мэрии.

Согласно прогнозам, в 2019 году по упрощенной системе налогообложения от плательщиков, работающих в городе, планируется получить около 11 млрд рублей. Значит, согласно новому закону, 10 % от этой суммы — 1,1 млрд рублей — поступит в бюджет Новосибирска. Эти деньги будут направлены на выплату заработной платы бюджетникам.

— Скоро новый законопроект будет направлен в Законодательное собрание Новосибирской области, — добавили в ведомстве. — Его планируется рассмотреть на сессии Законодательного собрания 17 декабря.