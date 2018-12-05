2018-12-05T11:30:48+03:00
Экономика

Налог в помощь: новосибирским учителям и воспитателям поднимут заплаты за счет денег бизнесменов

Деньги, получаемые бюджетом города с налогов, пойдут на повышение и выплату зарплат учителям и педагогам в детсадах
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Налоги новосибирских бизнесменов пойдут на оплату зарплат учителям и воспитателям.Налоги новосибирских бизнесменов пойдут на оплату зарплат учителям и воспитателям.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Андрей Травников предложил отчислять 10% норматива по налогам в бюджет Новосибирска — деньги пойдут на повышение заплат учителям. Мэр Анатолий Локоть поддержал такое предложение губернатора.

— Решение о передаче городу норматива отчислений по упрощенной системе налогообложения на трехлетний период, предложенное губернатором Новосибирской области, 3 декабря было одобрено на заседании правительства. Эти деньги дадут возможность обеспечить выплату заработной платы учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования и другим работникам бюджетной сферы, с учетом проиндексированных в этом году зарплат, — сообщает пресс-центр мэрии.

Согласно прогнозам, в 2019 году по упрощенной системе налогообложения от плательщиков, работающих в городе, планируется получить около 11 млрд рублей. Значит, согласно новому закону, 10 % от этой суммы — 1,1 млрд рублей — поступит в бюджет Новосибирска. Эти деньги будут направлены на выплату заработной платы бюджетникам.

— Скоро новый законопроект будет направлен в Законодательное собрание Новосибирской области, — добавили в ведомстве. — Его планируется рассмотреть на сессии Законодательного собрания 17 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть на «встречке»: под Новосибирском водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с грузовиком
Блогеры решили «накурить» Жигули и «напоить» водкой BMW
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города