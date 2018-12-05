2018-12-05T11:30:48+03:00
Экономика

Налог в помощь: новосибирским учителям и воспитателям поднимут заплаты за счет денег бизнесменов

Деньги, получаемые бюджетом города с налогов, пойдут на повышение и выплату зарплат учителям и педагогам в детсадах
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Налоги новосибирских бизнесменов пойдут на оплату зарплат учителям и воспитателям.Налоги новосибирских бизнесменов пойдут на оплату зарплат учителям и воспитателям.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Андрей Травников предложил отчислять 10% норматива по налогам в бюджет Новосибирска — деньги пойдут на повышение заплат учителям. Мэр Анатолий Локоть поддержал такое предложение губернатора.

— Решение о передаче городу норматива отчислений по упрощенной системе налогообложения на трехлетний период, предложенное губернатором Новосибирской области, 3 декабря было одобрено на заседании правительства. Эти деньги дадут возможность обеспечить выплату заработной платы учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования и другим работникам бюджетной сферы, с учетом проиндексированных в этом году зарплат, — сообщает пресс-центр мэрии.

Согласно прогнозам, в 2019 году по упрощенной системе налогообложения от плательщиков, работающих в городе, планируется получить около 11 млрд рублей. Значит, согласно новому закону, 10 % от этой суммы — 1,1 млрд рублей — поступит в бюджет Новосибирска. Эти деньги будут направлены на выплату заработной платы бюджетникам.

— Скоро новый законопроект будет направлен в Законодательное собрание Новосибирской области, — добавили в ведомстве. — Его планируется рассмотреть на сессии Законодательного собрания 17 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Боролись за жизнь двое суток»: найденная на трассе полярная сова умерла от внутреннего кровотечения
Деньги утекут: в Новосибирской области повышают тарифы на воду
Под Новосибирском минус 100: новосибирцев повеселила погода на табло ЦУМа
Заразная лихорадка: новосибирский бизнесмен получил условный срок за покупку и хранение 11 слитков золота
Испугались давки: вход в метро на «Карла Маркса» закрыли из-за толпы замерзших новосибирцев
В среду и четверг: в ГИБДД назвали травмоопасные для новосибирских школьников дни на дорогах
Новосибирец в берцах и камуфляжной куртке пропал в Ленинском районе
Кот-толстяк, ставший звездой Интернета, умер в Новосибирске
И так не проехать: фурам запретили ездить по Новосибирску в час пик
Курить — не круто: Локоть просит новосибирцев жаловаться на места, где продают сигареты школьникам
Авария на трассе: под Новосибирском водитель «Ниссана» собрал ДТП из четырех машин
Погода на день в Новосибирске: 5 декабря минус 27 градусов и туман
В Новосибирске почтили память погибших воинов-сибиряков
Новосибирские спасатели наградили 9-летнюю школьницу, которая вызволила соседа из горящего дома
Впервые увидели снег: зоопарк показал забавное видео про обезьянок и снежки
Дед Мороз, который вел себя плохо, попался судебным приставам
Культура не для скромниц: сибирячка сняла откровенное видео в ДКЖ
«Выберу мужа по репостам»: Русская Барби объявила любовный конкурс
«Зефирки с формами»: девушки сняли на видео, как танцуют в кровати
Миллионы алых роз: в толмачевских теплицах вырастят цветы для всей Сибири
Деньги и звезды: дело по обвинению экс-директора новосибирского планетария передали в прокуратуру
Сезон открыт: семь человек заболели гриппом в Новосибирской области
Нет уже неделю: 30-летняя сибирячка вышла из дома и пропала в Новосибирске
Короткое замыкание: под Новосибирском из горящего дома успели спасти женщину и ребенка
Дорогая прогулка: москвич лишился фотоаппарата за 2 миллиона рублей, посидев в кафе в центре Новосибирска
Астрономическая красота: в небе над Новосибирском ярко засияла Венера
5,5 часов спасения: под Новосибирском вездеход с пятью охотниками провалился под лед