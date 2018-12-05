«Боролись за жизнь двое суток»: найденная на трассе полярная сова умерла от внутреннего кровотечения

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-05T11:27:44+03:00

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Новосибирские волонтеры боролись за жизнь белоснежной совы двое суток, но травмы были тяжелые.

Полярная сова попала к ветеринарам новосибирского центра реабилитации диких животных ночью 30 ноября. Птицу, присыпанную снегом, на обочине пригородной трассы, заметил мужчина. Он тут же бросил свою машину и полез в сугробы, чтобы спасти замерзшую птицу, которая из последних сил старалась сбежать от него. В центре, по характеру травм: у нее был отек, оставшийся от столкновения, сбитая рана на крыле и дезориентация в пространстве, предположили, что сову сбили автомобилем.

— В момент поступления он выглядел потерянно, но у него были силы кушать. На следующий же день птице сделали рентген, и он подтвердил гипотезы первоначального осмотра — весьма сильную черепно-мозговую травму, сильнейший ушиб «всей совы», небольшой перелом крыла без смещения и сильный ушиб лапы. Сова находилась в покое, получала необходимые лекарства и пищу, но не выжила. Со временем птице становилось только хуже, и она пала в агонии, — рассказали в центре реабилитации диких животных (ЦРХП НСО).

Вскрытие совы показало обширное внутреннее кровотечение от разрывов внутренних органов.

— Красавец боролся, как мог. А теперь нам остается только скорбить об этой утрате, — добавили в центре.