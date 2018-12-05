2018-12-05T11:05:30+03:00
Недвижимость

Деньги утекут: в Новосибирской области повышают тарифы на воду

В 2019 году цены поднимутся дважды
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сейчас новосибирцы платят за питьевую воду 17,68 рублей за куб, а за водоотведение 13,57 рублей за тот же объем.Сейчас новосибирцы платят за питьевую воду 17,68 рублей за куб, а за водоотведение 13,57 рублей за тот же объем.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня департамент по тарифам Новосибирской области опубликовал данные: сколько жители будут платить за питьевую воду и за водоотведение в следующем году.

— Мы завершили экспертизу документов и приняли решение, — отметил Гарей Асмодьяров, руководитель департамента по тарифам региона.

В итоге было принято решение, что жители будут платить с 1 января 17,98 рублей за один куб питьевой воды, а с 1 июля 18,56 рублей. За водоотведение с тех же дат соответственно 13,8 рублей и 14,24 рублей.

Напомним, что сейчас новосибирцы платят за питьевую воду 17,68 рублей за куб, а за водоотведение 13,57 рублей за тот же объем.

Также сегодня обсуждались тарифы и на отопление в Новосибирской области, правда, их согласовать не удалось. Повторное заседание по этому вопросу должно состоятся в следующий понедельник.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть на «встречке»: под Новосибирском водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с грузовиком
Блогеры решили «накурить» Жигули и «напоить» водкой BMW
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города