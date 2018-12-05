Деньги утекут: в Новосибирской области повышают тарифы на воду

СЕГОДНЯ 10:54 2018-12-05T11:05:30+03:00

Сейчас новосибирцы платят за питьевую воду 17,68 рублей за куб, а за водоотведение 13,57 рублей за тот же объем. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Изменить размер текста: A A

Сегодня департамент по тарифам Новосибирской области опубликовал данные: сколько жители будут платить за питьевую воду и за водоотведение в следующем году.

— Мы завершили экспертизу документов и приняли решение, — отметил Гарей Асмодьяров, руководитель департамента по тарифам региона.

В итоге было принято решение, что жители будут платить с 1 января 17,98 рублей за один куб питьевой воды, а с 1 июля 18,56 рублей. За водоотведение с тех же дат соответственно 13,8 рублей и 14,24 рублей.

Напомним, что сейчас новосибирцы платят за питьевую воду 17,68 рублей за куб, а за водоотведение 13,57 рублей за тот же объем.

Также сегодня обсуждались тарифы и на отопление в Новосибирской области, правда, их согласовать не удалось. Повторное заседание по этому вопросу должно состоятся в следующий понедельник.