2018-12-05T10:40:15+03:00
Общество

Под Новосибирском минус 100: новосибирцев повеселила погода на табло ЦУМа

Сегодня, 5 декабря табло на ЦУМе в Искитиме показывало температура в минус 99 градусов
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня утром под Новосибирском табло показало температуру в 99 градусов. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Сегодня утром под Новосибирском табло показало температуру в 99 градусов. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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Температура под минус 100 градусов в среду, 5 декабря не только не испугала новосибирцев, но и стала предметом для шуток.

— Тем временем в Искитиме, судя по табло на ЦУМе, температура упала почти до минус 100 градусов, — сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

На фото видно, что чуть позже в городе незначительно потеплело — до минус 95 градусов.

Такая цифра не испугала закаленных сибиряков, и они тут же стали активно шутить на эту тему. Вот что они пишут в комментариях:

— При -99 ни души на улице, потеплело до -95, народ вышел, — отмечает один.

— Новосибирск настолько суровый, что температура там ниже абсолютного нуля, — добавляет второй.

— От мороза глюки на табло, — предполагает третий.

— Чудо погода! Можно и на работу не идти, — рассуждает четвертый.

— Это по фаренгейту, — замечает пятый.

Спустя время "пртеплело" до минус 95 градусов. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Спустя время "пртеплело" до минус 95 градусов. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

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