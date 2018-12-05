Под Новосибирском минус 100: новосибирцев повеселила погода на табло ЦУМа
Температура под минус 100 градусов в среду, 5 декабря не только не испугала новосибирцев, но и стала предметом для шуток.
— Тем временем в Искитиме, судя по табло на ЦУМе, температура упала почти до минус 100 градусов, — сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».
На фото видно, что чуть позже в городе незначительно потеплело — до минус 95 градусов.
Такая цифра не испугала закаленных сибиряков, и они тут же стали активно шутить на эту тему. Вот что они пишут в комментариях:
— При -99 ни души на улице, потеплело до -95, народ вышел, — отмечает один.
— Новосибирск настолько суровый, что температура там ниже абсолютного нуля, — добавляет второй.
— От мороза глюки на табло, — предполагает третий.
— Чудо погода! Можно и на работу не идти, — рассуждает четвертый.
— Это по фаренгейту, — замечает пятый.
Спустя время "пртеплело" до минус 95 градусов. Фото: "Инцидент.Новосибирск".