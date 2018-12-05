2018-12-05T10:07:27+03:00
Общество

Заразная лихорадка: новосибирский бизнесмен получил условный срок за покупку и хранение 11 слитков золота

В Новосибирске сегодня вынесли приговор по делу о незаконном хранении 2 кг золота
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирский бизнесмен попался на хранении золотых слитков.Новосибирский бизнесмен попался на хранении золотых слитков.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В среду, 5 декабря Октябрьский районный суд вынес приговор 48-летнему жителю Новосибирска Михаилу Чернову. Он признан виновным в незаконной сделке и хранении драгоценного металла, в крупном размере.

— Михаил Чернов является руководителем ООО «Золото Сибири». Его компания занимается скупкой ювелирных изделий, бывших в употреблении, оптовой торговле ювелирными изделиями, драгоценными металлами, а также их переработкой. В промежуток времени с 17 по 20 апреля 2018, находясь на работе, Чернов незаконно купил у неизвестного 11 слитков золота, массой свыше 2 килограммов, которые после стал хранить у себя, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Благодаря работе оперативных сотрудников УФСБ, незаконное хранение слитков вскрылось, а сами слитки золота были изъяты. Проведенная экспертиза показала, что сплав в виде слитков не относился к ювелирным, бытовым или промышленным изделиям либо лому из этих изделий, а также не являлся ювелирным сплавом.

При этом сам Чернов вину в совершенном преступлении не признал.

— Суд признал новосибирца виновным и назначил наказание — 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, — отметили в ведомстве. — Приговор суда в законную силу не вступил.

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