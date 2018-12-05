Испугались давки: вход в метро на «Карла Маркса» закрыли из-за толпы замерзших новосибирцев

5 Дек. 09:25 2018-12-05T09:28:02+03:00

Вход в метро на "Карла Маркса" временно закрыли от толпы пассажиров. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сегодня утром вход на станцию метро «Карла Маркса» из-за большого числа пассажиров на время закрыли

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Из-за утреннего мороза в среду, 5 декабря толпа новосибирцев атаковала станцию метро «Карла Маркса»: чтобы дать возможность пассажирам уехать, вход в метро пришлось временно закрыть.

— Из-а большого количества людей, чтобы избежать давки, на две с половиной минуты пришлось выключить турникеты. За это время, как только достаточное количество пассажиров, находившихся на платформе, уехали, после этого, стали запускать остальных, — рассказали в пресс-службе новосибирского метрополитена.

В ведомстве предположили, что такой наплыв пассажиров утром связан с наступившими морозами.

Добавим, сегодня утром в городе было минус 34 градусов мороза. По данным синоптиков, такая погода в Новосибирске продержится до конца недели, только ближе к выходным морозы ослабнут, днем будет до минус 18 градусов.